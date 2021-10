(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Nota stampa – Ndrangheta (M5S): gravi le minacce dei Silipo per impedire vendita loro beni

Roma 15 ottobre: “Quando ai mafiosi si toccano i beni illecitamente accumulati, li si colpisce dove fa più male. Questa in sintesi è la ragione delle minacce lanciate dai Silipo, coinvolti e condannati nel processo Aemilia. Hanno cercato di intimidire l’amministratore giudiziario che, tra i diversi beni sequestrati, vendeva all’incanto un’auto e una moto, da cui non volevano assolutamente separarsi. Un plauso va al coraggio dell’amministratore che non ha fatto un passo indietro e ai magistrati e forze dell’ordine che li hanno fermati. Questo dimostra come le mafie non solo si possono battere, ma soprattutto si devo combattere sul terreno delle confische dei beni che hanno sottratto alla comunità. Significa impoverire le mafie, togliere loro il potere economico, ma anche, come in questo caso, sgonfiare il prestigio di cui si ammantano: è questo ciò che più temono, segno che la loro non è forza vera”.

I commissari M5S della commissione Antimafia

