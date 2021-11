(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 NOTA STAMPA – MANOVRA, M5S: CON NORMA SU CONTRIBUTO UNIFICATO SI RISCHIA DI NEGARE DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

ROMA, 15 novembre – “Nel disegno di legge di Bilancio c’è una norma sulla Giustizia che a nostro avviso può creare molti problemi. Prevedere lo stop all’iscrizione a ruolo in caso di mancato o anche parziale pagamento del contributo unificato è un passaggio pericoloso per il diritto alla giustizia di cui deve godere ogni cittadino. Non bisogna pensare solo a chi volutamente intenda non pagare il contributo ma anche ai casi di calcolo errato dell’importo o anche solo a intoppi nelle procedure telematiche di pagamento. Una disposizione che mira al recupero di una tassa non può tradursi in denegata giustizia. Inoltre, l’addetto di cancelleria deputato alla ricezione degli atti non ha la legittimazione che gli consenta di poter rifiutare l’iscrizione a ruolo.

Il pagamento del contributo unificato è un fatto meramente fiscale che non può interferire con l’attività procedurale giudiziaria. Non si può spostare in toto sugli uffici giudiziari un onere che oggi è in capo all’Agenzia delle Entrate, fermo restando il dovere di tutti i cittadini di rispettare le leggi e versare quanto dovuto alle casse dello Stato”.

Così in una nota i senatori M5S nella commissione Giustizia Grazia D’Angelo, Elvira Evangelista, Felicia Gaudiano, Arnaldo Lomuti, Alessandra Maiorino e Bruna Piarulli.

