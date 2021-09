(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Nota stampa – Lazio Pride Rieti, Maiorino (M5S): il sindaco Cicchetti censura le persone

“Il sindaco di Rieti Cicchetti, non concedendo il patrocino del comune al Lazio Pride, di fatto censura le persone e i loro diritti. Una manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio, da diversi comuni e dalla provincia di Viterbo, si scontra con una mentalità retrograda che si trincea dietro un ipocrita “non mi piacciono queste esibizioni”, che è in sé già un giudizio, e cristallizzazione di un pregiudizio. Non c’è da stupirsi che un sindaco che da destra passa a Forza Italia, adduca scuse che rivelano ignoranza dei temi e del significato del Pride. Ma che a lui piaccia o no, il Lazio Pride si svolgerà proprio a Rieti, ed io come sempre sarò lì a sostenere i diritti di tutte e tutti. Tanto più che questo rifiuto è un chiaro messaggio contro la comunità LGBTQ in un momento molto delicato per la difesa dei diritti individuali di ognuno di noi. Un rifiuto di questo genere, lungi dall’essere motivato da “gusti personali”, è invece una infausta presa di posizione contro le lotte di civiltà che sono nella nostra tradizione sociale. Se il sindaco Cicchetti vuole condannare al medioevo se stesso, dovrebbe quanto meno risparmiare il suo comune. Sono certa infatti che Rieti saprà dare una riposta forte, colorata e coraggiosa, dimostrando ancora una volta quanto la società civile sia più avanti di certi politicanti e amministratori locali senza visione. La città di Rieti è e deve essere città aperta e accogliente”.

Alessandra Maiorino senatrice M5S commissione Giustizia

