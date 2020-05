NOTA STAMPA – FASE 2: PERARELLA (M5S LAZIO), OK A INCREMENTO TRASPORTI PERTURISMO DI PROSSIMITà

(AGENPARL) – gio 21 maggio 2020 *Fase 2: Perarella (M5S Lazio), ok a incremento trasporti per turismo di

prossimità*

*Accolte le nostre osservazioni oggi nella Commissione congiunta Turismo e

Trasporti chiesta da noi*

Roma, 21 maggio – “Incremento delle corse Cotral nel fine settimana,

revisione delle linee extraurbane Cotral e linee dedicate a percorsi

tematici, collegamenti diretti tra le isole di Ponza e Ventotene, biglietti

a tariffa ridotta per chi raggiunge le mete turistiche del Lazio in treno:

sono questi i quattro punti focali accolti dalla Giunta regionale e posti

dalla consigliera regionale M5S del Lazio, Gaia Pernarella, all’attenzione

della presidente di Cotral e degli assessori regionali ai Trasporti e al

Turismo, oggi in Commissione congiunta Traporti e Turismo, chiesta

settimane fa proprio da noi come gruppo consiliare M5S del Lazio per

trovare soluzioni al collegamento delle località turistiche della regione

con i territori, soprattutto alla luce dell’emergenza coronavirus e del

possibile aumento del turismo di prossimità, che vedrà i cittadini del

Lazio a trascorrere le proprie vacanze estive all’interno della regione”.

Così in una nota stampa i consiglieri regionali M5S del Lazio. “Per fare

questo, è necessario sostenere e potenziare il traporto pubblico per

garantire a tutti i cittadini il raggiungimento in sicurezza delle mete

turistiche: un’occasione per sostenere anche l’economia turistica locale e

rilanciare le bellezze naturalistiche del Lazio. – dichiara la consigliera

regionale 5stelle, Gaia Pernarella – Come già evidenziato nel 2015 con una

mia interrogazione, le corse Cotral nel finesettimana sono state ridotte,

soprattutto per le località di interesse turistico del Lazio: l’obiettivo

ora, è quello di rivedere istituite alcune delle corse domenicali cotral

tagliate in passato. A tal proposito, la Presidente di COTRAL ha dato la

sua disponibilità a valutare delle proposte puntuali, che la nostra

consigliera presenterà con il coinvolgimento dei sindaci del territorio e

degli operatori turistici”. “Altro aspetto fondamentale è la revisione

delle corse COTRAL verso parchi regionali, luoghi della cultura e delle

località turistiche, per cui possiamo anche pensare a percorsi tematici con

linee dedicate: una necessità evidenziata anche dagli operatori degli

stabilimenti balneari auditi in commissione, come nel caso della provincia

di Latina, dove le stazioni e linee COTRAL servono il territorio interno e

serve un potenziamento delle linee verso la costa, prevedendo delle corsie

dedicate al Trasporto Pubblico Locale che diano tempi di percorrenza certi

in modo da incentivare l’abbandono del mezzo privato”. “Accolta anche la

necessità di affrontare il tema del collegamento tra le due isole Ponza e

Ventotene, ad oggi carente con riflessi negativi in termini di coesione

sociale e che necessitano di un servizio di trasporto di persone e merci.

Infine – conclude Pernarella – bisogna puntare ad un accordo per la

riduzione del prezzo dei biglietti per le persone che scelgono di

raggiungere le località turistiche in treno, un’iniziativa già attivata in

passato e su cui l’assessore Alessandri si è riservato di verificare le

condizioni di fattibilità con tutti i soggetti competenti”.

*Ufficio Comunicazione M5S Regione Lazio*

