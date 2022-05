(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Nota stampa – Falcone, Antimafia (M5S): ricordiamo il coraggio, la volontà, la determinazione al cambiamento

Roma 23 maggio 2022: “Oggi si celebrano i 30 anni dall’eccidio di Capaci, ci stringiamo tutti in un ideale abbraccio alle loro famiglie, ricordando il martirio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Non è una celebrazione retorica ma la riaffermazione di un aspetto importante e fondante della nostra Repubblica, che fa parte della nostra cultura e della nostra democrazia, un atto civile forte. Ogni iniziativa, ogni manifestazione dimostra che i semi piantati di una nuova coscienza democratica, libera e antimafia, sono fioriti. Vogliamo ricordare soprattutto la passione di questi veri e propri eroi. Non semplici servitori dello Stato ma anime illuminate, percorse da un fervore civile che è raro incontrare. Ricordiamo ogni dettaglio e particolare ma soprattutto quella passione per la giustizia, la libertà e la verità che hanno fatto, e continuano a fare, la differenza. E se tutti coloro che celebrano questo giorno così drammatico e di lutto – ma anche di rinascita – raccogliessero davvero il testimone della passione civile, potremmo sperare di cambiare ancora tantissimo nel nostro Paese. C’è bisogno, ogni giorno, di quell’anelito instancabile al cambiamento, agendo per la difesa dei più deboli e contro le prevaricazioni dei violenti. Questo ci consegnano ancora oggi tutte le donne e gli uomini caduti per lo Stato”.

I parlamentari M5S della commissione Antimafia

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this