NOTA STAMPA – ERRATA CORRIGE – PUA – PERNARELLA (M5S LAZIO): PUA SIA STRUMENTO PER DARE VOLTO NUOVO A LITORALE LAZIALE ACCOLTI NOSTRI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO

– PUA – PERNARELLA (M5S LAZIO): PUA SIA STRUMENTO PER DARE VOLTO NUOVO A

LITORALE LAZIALE

Accolti nostri emendamenti in Commissione Sviluppo Economico

Roma 2 febbraio – “La libera fruizione delle spiagge e la salvaguardia di

questo patrimonio che appartiene a tutta la comunità sono i punti fermi per

i quali abbiamo da sempre condotto le nostre battaglie ed ora che in

Consiglio regionale è in dirittura d’arrivo il Piano regionale di

utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e

ricreative, mi auguro che, oltre agli emendamenti che ho presentato e che

sono stati approvati in Commissione Sviluppo Economico, si limiti al minimo

ogni tipo di costruzione, seppure di carattere amovibile e si tenga alta

l’attenzione sulle percentuali di spiaggia libera destinate al pubblico

accesso. Abbiamo visto troppo spesso quanto queste non vengano rispettate e

con quanta facilità tratti di arenile vengano affidati in convenzione per

superare i vincoli del regolamento. A tal proposito auspico che ci sia un

presa di posizione netta e che la Regione non conceda finanziamenti a chi

non rispetta le percentuali del regolamento regionale che prevede che il

50% sia destinato alla libera fruizione”.

Lo ha dichiarato Gaia Pernarella, consigliera regionale del Movimento 5

Stelle, a margine della Commissione Sviluppo Economico nel corso della

quale sono stati esaminati gli emendamenti alla proposta di Deliberazione

Consiliare.

“Sono soddisfatta – ha dichiarato Pernarella – che l’Assessore Orneli abbia

inserito nel Piano i suggerimenti da me proposti, relativi ad una più

attenta raccolta differenziata dei rifiuti, ad una maggiore

regolamentazione delle aree di sosta sul lungomare, prevedendo anche zone

per posteggiare in sicurezza mezzi ecosostenibili come biciclette e

monopattini, incentivando di fatto il loro utilizzo. Così come ho

apprezzato che sia stato accolto l’emendamento con il quale le tutele sono

state estese non solo ai beni storici-archeologici, ma anche a quelli

naturalistici e quello con il quale nel PUA sia stato inserito anche

l’Arcipelago delle Isole Pontine”.

“Auspico – ha concluso la consigliera M5S – che ora si possa andare

oltre e pensare

anche a colonnine di ricarica elettrica e stazioni di bikesharing, all’uso

della bioedilizia e ad una più precisa normativa per i Comuni

nell’individuazione di aree destinate ai servizi sociali affinchè siano

inserite nel Piano. Punti che sottoporrò alla discussione dell’Aula, perché

convinta che non vada sprecata l’occasione di dare al litorale laziale

l’opportunità di avere un nuovo volto: più confacente alle esigenze dei

territori, più adeguato ai nuovi bisogni di mobilità, più rispettoso

dell’ambiente e soprattutto più a disposizione dei cittadini

