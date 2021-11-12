(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Gruppo di Palermo
COMUNICATO STAMPA
PROVINCIA DI PALERMO
CONTROLLI
AI CANTIERI
DENUNCE,
EURO.
UNA SERIE DI
ISPEZIONI DA PARTE DE
NUCLE
CARABINIERI
STAZIONI CC DEL TERRITORIO
SONO STAT
PRESENTI
NEI COMUNI DI TERRASINI
, ALTOFONTE, CACCAMO, CORLEONE E PRIZZI
DECINE
I LAVORATORI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
DI CUI
IN NERO
PRESENTAVANO
IRREGOLARI
TÀ NEL RELATIVO CONTRATTO DI LAVORO
STATO ADOT
O IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE
GRAVI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI
DEL NUOV
ISSIMO
MATERIA ECONO
ICA FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO,
EMANATO DAL GOVERNO.
TITOLO,
VIOLAZIONI
NORME
SICUREZZA
BASILARI
PONTEGGI,
QUADRI
INFORMAZIONE
LAVORATORI
MANCATA
FORNITURA
DISPOSITIVI
MEDICHE
OBBLIGATORIE
SANZIONI
AMMONTANO
COMPLESSIVAMENTE AD
OLTRE
PALERMO 1