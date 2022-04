(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Nota stampa – Def, Sanità (M5S): necessario continuare con investimenti e fondi

Roma 19 aprile: “Ci sono punti fondamentali che poniamo all’attenzione del governo. Per noi desta preoccupazione il prefigurato andamento della spesa sanitaria, che in rapporto al PIL fa registrare una progressiva decrescita, dal 7 per cento previsto per il 2022 al 6,2 per cento previsto per il 2025: occorre evitare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard giunga a livelli inferiori rispetto a quelli del periodo pre pandemia. Occorre aumentare gli sforzi per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell’emergenza pandemica e per il conseguente smaltimento delle liste d’attesa. Altresì è fondamentale che le strutture previste nell’ambito del PNRR, missione 6, possano contare su personale qualificato: è necessario sin da ora formare più infermieri, reclutando docenti nel settore scientifico disciplinare “Med 45”, aumentando i posti nel relativo corso di laurea di primo livello e istituire la laurea specialistica in infermiere di comunità. Queste nostre indicazioni sono importanti come anche bisogna incrementare le risorse a disposizione per la spesa farmaceutica diretta e creare un fondo specifico per terapie avanzate”

Le senatrici e i senatori M5S della commissione Sanità sottolineano ancora: “Occorre istituire strutture multidisciplinari per la cura dei pazienti affetti da sindrome long Covid; la multidisciplinarietà è peraltro un obiettivo da perseguire anche in tutti gli altri settori dell’assistenza sanitaria;

– è necessario fare in modo che l’indennità accessoria possa essere erogata anche ai medici adibiti al settore dell’emergenza territoriale e più in generale è opportuno aumentare i fondi per incentivare tutte le attività, mediche ed infermieristiche, nei pronto soccorso. Sul versante della formazione si deve incrementare l’importo delle borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale per accompagnarli al passaggio alla formazione specialistica universitaria. Infine è necessario prestare maggiore attenzione al settore della prevenzione e in particolare alla medicina ambientale, essendo necessario tenere conto dell’influenza dell’ambiente sulla salute”.

