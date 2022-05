(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Nota stampa – Covid, Mautone (M5S): siamo fuori dall’emergenza ma pandemia non è finita.

Roma 18 maggio 2022: “La pandemia non è scomparsa, ma in questo momento è sotto controllo. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto: i tanti lutti, gli sconvolgimenti sociali ed economici, i tantissimi drammi personali e familiari. Tutt’oggi, abbiamo ancora troppi morti ogni giorno. Tutto ciò che accadrà nel futuro prossimo dipenderà in gran parte da noi, dai nostri comportamenti personali, dal mantenimento di misure di protezione, ove necessarie, e dal nostro modo di vivere la quotidianità. Ora si devono coordinare gli interventi e monitorare le persone che si sono ammalate al fine di facilitarne il loro recupero psico-fisico, per questo è indispensabile identificare i centri post-Covid, unità polispecialistiche in cui operano diverse professionalità che valutano il paziente dopo la malattia nella sua globalità.

Il M5S ha presentato un DDL sull’istituzione e la presenza in ogni Asl di un centro che operi in tal senso, ma purtroppo, come spesso accade, esso giace tra i tanti provvedimenti in Commissione Sanità. La realizzazione di tali centri sia fondamentale, come suggerito da molti scienziati.

Così il senatore M5S Raffaele Mautone della commissione Sanità nella sua dichiarazione di voto: “Non bisogna fare propaganda o speculazione, ad esempio, sull’uso o meglio sul non uso, delle mascherine negli ambienti chiusi o negli spazi ristretti, dove al contrario il contagio è molto più facile. Sulla salute non si specula e non si fanno discorsi senza nessun fondamento scientifico. Nessuno di noi certamente vuole tornare indietro. La positiva evoluzione di questa pandemia dipenderà molto dai nostri comportamenti e sarà direttamente proporzionale alle nostre attenzioni e al nostro senso di responsabilità.

Come ha più volte ribadito il Presidente Conte, il M5S ha messo al centro dell’agenda politica temi sociali ed economici importanti e si è sempre schierata a difesa dei cittadini più in difficoltà, più fragili e più deboli economicamente, di chi ha sofferto di più tutte le gravi conseguenze dirette e indirette della pandemia prima e della guerra in Ucraina successivamente. Nelle crisi a pagare sono sempre i più fragili sotto tutti i punti di vista. A febbraio il 15% delle famiglie e delle imprese italiane non è riuscito a pagare le bollette.

Temi come il salario minimo, i rinnovi contrattuali, la transizione energetica, solo per citarne alcuni, devono essere al centro del nostro dibattito politico e devono essere non solo discusse ma realizzate completamente. Occorre ripartire con forza e trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza sanitaria, la ripresa e lo sviluppo globale. Il PNRR è un’occasione straordinaria che non si deve perdere per la ripresa di tutti i settori dell’economia, della sanità e della globalità della vita e per riuscire a migliorare la coesione sociale nel nostro Paese”. Ha concluso il senatore pentastellato Mautone

