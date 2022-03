(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Nota stampa – Coppie omogenitoriali, Pirro (M5S): c’è proposta di legge, votiamola

Roma 23 marzo: “Ho depositato già da quasi un anno una proposta che, seguendo la pronuncia della Corte Costituzionale, permette il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, come è giusto che sia.

La proposta di legge va nel solco della pronuncia della Corte, quindi invito tutta la maggioranza a dare seguito e approvarla nel più breve tempo possibile. Il percorso di civiltà avviato dalla precedente sindaca Chiara Appendino non può essere bloccato perché la politica non agisce con convinzione per diritti che sono stati già riconosciuti”

Elisa Pirro senatrice capogruppo M5S commissione Sanità

__________________

Movimento 5 Stelle