CARABINIERI

“INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI STRADALI

NELLA CITTA’ DI PERUGIA E SUO HINTERLAND”

In vista delle prossime festività natalizie continuano, serrati, i controlli dei

Carabinieri di Perugia, con particolare riferimento alla circolazione stradale sulle

principali vie del capoluogo e dell’hinterland cittadino.

Come già praticato nei precedenti mesi, anche negli ultimi giorni, è stata intensificata,

attraverso un massiccio dispositivo di pattuglie su strada, l’azione di vigilanza da

parte dell’Arma dei Carabinieri, al fine di prevenire, monitorare e reprimere ogni

forma d’illegalità.

In particolare, i reparti posti alle dipendenze della Compagnia di Perugia hanno

controllato:

– dal 26 novembre al 1° dicembre u.s., 131 autovetture e 303 persone, ed

elevato 6 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui tre

per guida con patente non in regola, una per circolazione con veicolo

sottoposto a sequestro, una per circolazione con veicolo privo della

prevista copertura assicurativa e una per divieto di sosta.

È stato inoltre deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Perugia una persona per guida in stato di ebbrezza.

