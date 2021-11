(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Inchiesta Spotlight Rainews “Rifiuti: la rotta dei Balcani”, il Presidente della Commissione Ecomafie Vignaroli: “quadro impressionante, pronti a fare nostra parte”

Roma, 6 novembre 2021. “É davvero impressionante il quadro che emerge dall’inchiesta Spotlight “Rifiuti: la rotta dei Balcani”, andata in onda su RaiNews a firma di Manuela Lasagna. La Bulgaria vive una crisi sociale e politica, con arresti ai massimi livelli governativi e fortissime tensioni sociali, per via di un traffico illecito di rifiuti che starebbe trasformando il Paese dell’Est Europa in una nuova Terra dei Fuochi dei rifiuti italiani. A testimonianza della gravità della situazione vi è anche la visita in Bulgaria, nel gennaio del 2020, dell’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che volle assicurare la massima partecipazione del nostro Paese all’accertamento della verità. Ad oggi è necessario riprendere la strada tracciata da Giuseppe Conte e accendere i riflettori su questo business illegale che costituisce una parte enorme dei guadagni dei gruppi criminali italiani. La rotta balcanica dei rifiuti ricorda in maniera molto chiara quella tunisina, con notevoli tensioni politiche e sociali dovute al problema dello smaltimento dei nostri rifiuti. Occorre dare risalto al grande lavoro dei giornalisti di inchiesta, come quelli di RaiNews, che fanno luce su questioni che vanno affrontate e risolte. Come Commissione d’inchiesta sulle Ecomafie siamo pronti a fare la nostra parte.”

🔊 Listen to this