NOTA STAMPA CITTà DELLA PIEVE

(AGENPARL) – mer 29 aprile 2020 MAGIONE: ARRESTATO 1 CITTADINO ITALIANO PER DETENZIONE

AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

I Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno intrapreso, da tempo, sul fronte della lotta

alla droga, una mirata ed efficace campagna info-operativa atta a raccogliere elementi finalizzati ad

implementare una più ampia attività di indagine e quindi inibire l’attività illecita dei soggetti che

gravitano nell’area di competenza e che sfruttano tali, illecite attività.

Proprio in tale ambito, è stato attenzionato un 37enne, italiano, disoccupato, gravato da pregiudizi di

polizia.

Ottenuto dall’A.G. inquirente un apposito decreto, nella giornata del 27 aprile u.s, con l’ausilio di

una unità cinofila del Nucleo di Firenze, è stata effettuata una perquisizione nei confronti

dell’uomo da parte del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città

della Pieve, coadiuvati nelle operazioni anche da personale della Stazione Carabinieri di Magione

e dal supporto, come sopra accennato, dell’unità cinofila che nel corso dell’attività si è rilevato di

fondamentale importanza.

Il fiuto del cane antidroga si è dimostrato infallibile e nonostante la difficoltà dell’ambiente ha

subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno di una piccola officina ricavata in

un annesso in lamiera vicino all’abitazione principale del soggetto, tenuta chiusa a chiave, e di cui il

reo ne rivendicava l’unico ed esclusivo utilizzo. La successiva opera di perquisizione esperita dagli

operanti ha permesso di recuperare due scatole metalliche: una piccola contenente al suo interno

gr.1 di sostanza stupefacente e una più grande nella quale era custodita sostanza stupefacente dello

stesso tipo (marijuana) per un peso di gr.40.

Le operazioni hanno altresì permesso di recuperare due bilancini di precisione e due sacchetti in

cellophane trasparenti del tipo di quelli utilizzati per il confezionamento sottovuoto degli alimenti,

contenenti al loro interno residui di sostanza stupefacente e tali da far – verosimilmente – supporre

che il giro di “affari” posto in essere dall’arrestato non fosse di lieve entità.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato.

L’arrestato è stato quindi condotto presso la Compagnia Carabinieri di Città della Pieve per le

incombenze di rito ed è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del Giudizio direttissimo

che si è celebrato nella mattinata di ieri davanti al Tribunale Ordinario di Perugia, che, nel

convalidare l’operato dei Carabinieri, ha imposto al cittadino l’obbligo di dimora ed il divieto di

allontanamento dal Comune di Magione.

