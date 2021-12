(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Gentilissimi,

Cordiali saluti,Gentilissimi,

“Qualche giorno fa è apparso su un noto forum di hacking un annuncio relativo a dei dati trafugati dalla Sogin, società partecipata al 100% dal MEF che si occupa di smaltire impianti e rifiuti nucleari.

Il data breach riguarderebbe 800GB di dati che fanno riferimento ad un arco temporale molto vasto, dal 2004 al 2020.

La Sogin ammette l’attacco informatico ma specifica che “la sicurezza sia nucleare che convenzionale degli impianti e la loro operatività è sempre stata garantita”. Però tra gli esempi forniti dagli hacker come prova del data breach troviamo foto degli impianti, foto interne dei dipendenti (scattate in occasione di riunioni o eventi interni), cartografie di progetti e siti geografici di interesse per la società, ossia informazioni che potrebbero essere usate per attacchi molto pericolosi.

Ricordo poi che la Sogin è collegata alle più grandi e importanti aziende strategiche del Paese, come ad esempio Leonardo e Saipem, quindi in questi 800GB di dati potrebbero esserci anche dati relativi ad altre aziende partecipate dallo Stato.

Ormai non si contano più i data breach di enti o aziende di livello nazionale, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è una priorità assoluta e deve essere messa in piedi il prima possibile. Ma non deve diventare un poltronificio. La sicurezza dei sistemi informatici è la sicurezza del Paese. ”

> Paolo Giuliodori

> Deputato XVIII Legislatura Alternativa

> Commissione IX Trasporti

