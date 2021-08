(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Nota stampa del senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali

Battistoni (Mipaaf): “La Butterata evento di grande richiamo turistico. Complimenti ad organizzatori”

Il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, ha partecipato ieri sera alla Butterata, il tradizionale evento agostano, in corso di svolgimento a Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro in provincia di Viterbo.

“Ringrazio l’azienda agricola Nardi per l’organizzazione e l’ospitalità – ha spiegato il sottosegretario -. Iniziative come questa valorizzano non solo la filiera agricola, ma anche il territorio nel suo complesso, per via del richiamo turistico che ha la zona di Montalto di Castro”

“Per me si tratta di un gradito ritorno e mi auguro che questo genere di manifestazioni si rafforzino sempre più nel corso degli anni – ha sottolineato il senatore Francesco Battistoni -. Quando cultura, sapori e tradizione si mescolano in una ricetta così ben equilibrata, il successo è assicurato. La Butterata rappresenta un momento importante dell’estate sul litorale sia per la nostra provincia che per la bassa Toscana. Ancora sinceri complimenti alla famiglia Nardi per questa eccezionale organizzazione”.

