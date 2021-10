(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Gentili giornalisti,

si segnala un articolo, stilato dai tecnici ARPAC della UO Mare, in cui si fa il punto sui prelievi di acqua di mare svolti in 328 tratti di costa in Campania a settembre, e in generale sul monitoraggio delle acque di balneazione svolto nel 2021. Sono 2.510 i campionamenti effettuati a partire da aprile, il 4.6% dei campioni ha dato esiti non conformi alla normativa, una quota superiore al 2% registrato nel 2020, probabilmente a causa di eventi piovosi più frequenti e intensi nel 2021. Si illustrano le non conformità riscontrate a settembre in diverse località, in molti casi risolte. Nessuna di queste criticità ha riguardato la provincia di Caserta, in cui si delinea un consolidamento dei risultati positivi riscontrati in quest’area negli ultimi anni.

