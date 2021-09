(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 NOTA STAMPA

AMBIENTE, SANTILLO (M5S): INCENDIO TEVEROLA-CARINARO ENNESIMO SFREGIO NOSTRA TERRA, SOLIDARIETA’ A CITTADINI E VVF

Roma, 16 set. – “Il mega incendio divampato in un capannone della zona industriale tra Teverola e Carinaro rappresenta l’ennesimo sfregio alla nostra terra. La nube nera che si è sviluppata sta invadendo le zone circostanti rendendo l’aria irrespirabile. Auspico venga fatta quanto prima chiarezza sull’accaduto. Ai cittadini va tutta la mia solidarietà e vicinanza così come ai vigili del fuoco che in queste ore sono occupati nel domare le fiamme”.

Così in una nota il senatore M5S e vicepresidente del gruppo al Senato, Agostino Santillo

