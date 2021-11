(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 NOTA STAMPA

AMBIENTE, PAVANELLI(M5S): RINNOVABILI UNA RISPOSTA A QUESTIONE ENERGETICA

Roma, 27 nov. – Grazie alle politiche del M5S, come il superbonus e le comunità energetiche, in Italia si è aperto un dibattito serio

sulle politiche energetiche. Bisogna mettere al centro di tutti i processi le fonti rinnovabili. Ecco perché il continuo parlare di nucleare da parte di Salvini è fuori luogo in un Paese, lo ricordo, altamente sismico come il nostro.

Le politiche ambientali per la transizione energetica ci sono e le stiamo sviluppando nei rami del Parlamento. Ci sono anche i fondi grazie al Pnrr. È giunto il momento di lavorare verso un obiettivo comune: la neutralità climatica.

Invece di perdere tempo a parlare di nucleare, Matteo Salvini dovrebbe dire ai suoi presidenti di regione e ai suoi sindaci di lavorare verso gli obiettivi prefissati dal nostro paese.

Gli impianti di cui parla necessitano di anni per la costruzione e per i quali i cittadini hanno votato ben due referendum contro.

Così in una nota la senatrice M5S e membro della commissione ambiente di Palazzo Madama, Emma Pavanelli

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this