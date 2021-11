(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Nota stampa – Agcom, Leone (M5S): parere su dichiarazioni Palombelli è assurdo e fuorviante

Roma 27 novembre: “Riprovevole la posizione assunta da parte dell’Agcom nei confronti dell’opinionista Barbara Palombelli. Ho ricevuto riscontro dall’Agcom, a seguito di una mia segnalazione, aggiungo necessaria, dal momento in cui mi occupo di prevenzione sulla questione di genere, quindi del ruolo assunto dall’informazione e dalla formazione. Agcom risponde alla mia segnalazione: “L’Autorità, nella riunione del Consiglio del 18 novembre 2021, esaminata la fattispecie segnalata, nel valutare la configurabilità della violazione dei principi sanciti dall’art. 3 e dell’art. 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha preso favorevolmente atto delle considerazioni svolte dal fornitore di servizi di media audiovisivi e, segnatamente, delle iniziative poste in essere finalizzate a ricondurre le dichiarazioni rese dalla conduttrice Barbara Palombelli entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi”.

Personalmente trovo riprovevole e sconcertante tutta la vicenda che ha interessato l’opinionista Barbara Palombelli, vicenda che ci fa comprendere ancora una volta quanto è dura la coltre che ricopre la cultura in cui viviamo, quanto è difficile rimuovere i pregiudizi che la rendono forte. Ma è proprio vero che “chi dice donna dice danno” sempre e comunque? Ancora queste frasette da dopo cena devono condizione il nostro intero panorama culturale e con esso rendere possibili o quantomeno giustificabili atti efferati e ingiustificabili?

Il maschilismo, come sottofondo ad ogni gesto e atto compiuti nella nostra società, amplificato per altro da un sistema mediatico che ancora stenta ad adeguarsi ai tempi. La Palombelli, forse ella stessa vittima di uno strano effetto pavloviano, inconsapevolmente reitera tutto ciò in ogni intervento e apparizione. Auspico fortemente che in futuro l’Agcom abbia posizioni più chiare e nette ma in difesa del ruolo delle donne, piuttosto che nella difesa di opinioni che sono lesive delle donne stesse”.

Cinzia Leone senatrice M5S vicepresidente commissione d’inchiesta sul femminicidio

