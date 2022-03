(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 A sostegno dell’Ucraina, Angelini Pharma dona 100.000 confezioni di farmaci e avvia una raccolta fondi interna

Roma, 4 marzo 2022 – In un momento così drammatico di crisi umanitaria, Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte di Angelini Industries, offre il suo sostegno a favore della popolazione vittima dell’emergenza umanitaria in corso in Ucraina. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori iniziative promosse dalla Fondazione Angelini.

Con il supporto di Croce Rossa, Angelini Pharma dona 100.000 confezioni di farmaci antinfiammatori e di paracetamolo e ha avviato una campagna di fundraising interna.

“Stare al fianco delle persone in difficoltà e prendersi cura di loro è la nostra missione. Per questo sentiamo l’urgenza di contribuire alla protezione della salute e della sicurezza delle persone nelle emergenze umanitarie, come quella in corso in Ucraina e che si ripercuote anche sui paesi vicini. – ha commentato Pierluigi Antonelli, Chief Executive Officer Angelini Pharma – In questo difficile e delicato momento, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Noi di Angelini Pharma ci stiamo adoperando per fornire un aiuto concreto alle persone così dolorosamente colpite dalla guerra, a cui in questo momento mancano i beni di prima necessità, compresi i farmaci. Come azienda, ma prima ancora come persone, condanniamo ogni forma di violenza come mezzo per risolvere i conflitti”.

Angelini Pharma è un’azienda farmaceutica internazionale, parte di Angelini Industries. Angelini Pharma è impegnata ad aiutare i pazienti nelle aree terapeutiche della salute del cervello, delle malattie rare e della salute del consumatore. L’azienda opera direttamente in 25 paesi impiegando quasi 3.000 persone e distribuisce i propri prodotti in più di 50 paesi attraverso alleanze strategiche con primari gruppi farmaceutici.

