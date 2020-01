(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2020 In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari operanti, insospettiti dalla sua condotta, hanno proceduto a un controllo, all’esito del quale, il predetto è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, di uno smartphone, verosimilmente utilizzato per concordare appuntamenti con gli acquirenti, nonché della somma contante di 125,00 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

All’esito del giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora nella provincia di Perugia;

tratto in arresto un cittadino albanese, classe 1999, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, il soggetto, mentre si trovava, con fare guardingo, all’interno di un ristorante, è stato sottoposto a un controllo da parte dei Carabinieri.

All’esito della perquisizione personale e veicolare, il predetto è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, di due telefoni cellulari e della somma contante di 730,00 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, il tutto sottoposto a sequestro.

Inoltre, il medesimo è stato, altresì, deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, poiché riconosciuto nel soggetto che, lo scorso 20 gennaio, aveva opposto fattiva resistenza nei confronti dei militari intervenuti per identificarlo, allontanandosi per le vie limitrofe alla guida della propria autovettura e facendo perdere le proprie tracce.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia – Capanne;

la Stazione Carabinieri di Corciano (PG) ha:

tratto in arresto un ventiduenne tunisino, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, in flagranza dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, il giovane è stato sorpreso nel parcheggio antistante un centro commerciale a bordo di autovettura a lui in uso, nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente a un ragazzo perugino, poi segnalato quale assuntore al locale U.T.G..

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia – capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

deferito in stato di libertà, per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, un cittadino italiano, classe ’73, già noto alle cronache giudiziarie locali.

In particolare, l’uomo, a seguito di un accesso diverbio con la compagna, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, ha opposto fattiva resistenza nei confronti di questi ultimi, pronunciando, inoltre, frasi dal tenore minatorio.

