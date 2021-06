(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 “Abbiamo letto, con l’attenzione che meritano, le dichiarazioni rilasciate dal candidato sindaco Perifano in risposta alle precisazioni fornite dal Vicesindaco Pasquariello relativamente al progetto inerente Piazza Risorgimento e l’area dell’ex campo di calcio del Collegio De La Salle.

Al candidato sindaco che, traendo spunto dall’argomento in questione, con uno strumentale intervento, parla di improvvisazione e sciatteria amministrativa dell’Amministrazione Mastella, ribadiamo di rivolgersi a chi fino a cinque anni fa ha amministrato la città ed oggi è fra i suoi principali sostenitori.

Potrebbe, invero, chiedergli lumi sulla disastrosa situazione finanziaria in cui ha lasciato l’Ente, sui fondi per il depuratore lasciati andare in perenzione, sulla vicenda del Malies, e così via…Questi sì veri esempi di dilettantismo amministrativo!

Allo stesso rappresentiamo che il progetto “La Città di tutti, la Città per tutti”, presentato dal Comune di Benevento nell’ambito del Bando Periferie, è stato vagliato ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso gli organismi tecnici deputati e, quindi, finanziato.

Sei interventi di questo progetto sono in fase di realizzazione ed altri stanno per partire, il tutto a beneficio della riqualificazione della nostra Città.

Gli esposti ed i ricorsi all’ANAC presentati da chi, pur di denigrare il positivo operato della Giunta Mastella, non vuole il bene della città anzi auspica la revoca del finanziamento in parola (ben 18 milioni di euro!) infischiandosene dell’eventuale danno arrecato alla nostra Comunità, sono stati tutti rigettati, con sommo dispiacere dei Savonarola di turno!

Stia, perciò, sereno Perifano. L’Amministrazione Mastella in questi cinque anni di consiliatura ha avuto sempre come stella polare del proprio agire amministrativo la qualità degli interventi posti in campo e gli interessi della Comunità amministrata. Mai si è guardato all’utile di qualche impresa…Se, poi, Perifano ha “notizie” diverse, anche per la professione che svolge, sa dove andarle formalmente a “riferire”…” Così, in una nota, la segreteria cittadina Noi Campani.

🔊 Listen to this