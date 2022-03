(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Lunedì 14 marzo si tiene la XIII Conferenza Banca d’Italia-MAECI

– Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità–

organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Banca d’Italia.

In apertura dei lavori, alle ore 8,30, ci saranno i saluti del Ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che verranno trasmessi in diretta streaming sul canale [YouTube della Banca d’Italia.](https://www.youtube.com/watch?v=mre2Y4srp2U)

Il tema della Conferenza di quest’anno è Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità.

Gli obiettivi di neutralità climatica da raggiungere nei prossimi decenni richiedono una mole straordinaria di investimenti, per modificare radicalmente il modo in cui produciamo, trasportiamo e utilizziamo energia (entro il 2030 gli investimenti annui globali dovrebbero più che raddoppiare, raggiungendo i 5.000 miliardi di dollari secondo l’Agenzia internazionale dell’energia).

Una transizione “giusta” richiede un’azione globale basata su politiche di mitigazione ambiziose (tasse sulle emissioni di carbonio, incentivi agli investimenti verdi, regolazione, ecc.) e di adattamento che però tengano conto dei diversi gradi di sviluppo dei paesi, delle difficoltà che questi possono incontrare e delle responsabilità storiche.

La finanza può contribuire a sostenere e rafforzare questo processo, convogliando in modo efficiente le risorse verso investimenti sostenibili. Il settore finanziario deve però trovarsi pronto a convogliare le risorse nella giusta direzione, cogliendo le opportunità della trasformazione e preparandosi a gestire i rischi.

