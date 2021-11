(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Si comunica che le audizioni dei ministri Colao e Brunetta previste martedì 16 novembre in diretta webtv hanno subito le seguenti modifiche di orario:

Martedì 16 novembre, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, svolge le seguenti audizioni:

Ore 9, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao;

Ore 9.45, Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

🔊 Listen to this