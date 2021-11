(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Si comunica che l’audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile del monitoraggio pluralismo politico della Cares – Osservatorio di Pavia e l’audizione dell’Amministratore delegato della Società di produzione televisiva Stand by me presso la Commissione di vigilanza Rai, già previste per oggi alle ore 20 e alle ore 21 in diretta webtv, non avranno luogo.

