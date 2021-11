(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 L’audizione presso la Commissione Attività produttive, di rappresentanti dell’Associazione maestri sci italiani (Amsi) e del Collegio nazionale guide alpine italiane, in merito all’indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, già prevista domani alle ore 14.30 in diretta webtv, non avrà luogo.

