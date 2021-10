(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 L’ARTICO CON VISTA da Palazzetto Venezia

ARCTIC CONNECTIONS

Sustainable Development in the Arctic: how do we succeed?

Simposio Internazionale – Roma, 26 e 27 ottobre 2021

La SIOI – UNA Italy e la Reale Ambasciata norvegese in Italia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’High North Center for Business and Governance della Nord University di Bodø, sono liete di presentare il Simposio internazionale: “Arctic Connections – Sustainable Development in the Arctic: how do we succeed?”

Il Simposio, in lingua inglese e in formato ibrido, si svolgerà il 26 e 27 ottobre 2021 ed è realizzato con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (ai sensi dell’art. 23 bis del d.P.R. 18/1967).

L’Artico potrebbe essere un precursore della transizione energetica? È questa la domanda a cui gli Stati artici e gli Osservatori sono chiamati a rispondere attraverso un dibattito incentrato sull’energia verde, sulla cooperazione internazionale e sul futuro della Regione Artica. L’obiettivo prioritario è di stimolare una più stretta collaborazione tra Italia e Norvegia e tra tutti gli stakeholders della Regione.

Prenderanno parte all’evento personalità istituzionali e accademiche ed esperti italiani e internazionali per avviare e stimolare una riflessione condivisa sull’importanza delle nuove tecnologie energetiche, dello sviluppo del business nell’Artico, della cooperazione bi-multilaterale per l’applicazione del Green Deal europeo e dei fattori economici e politici che potrebbero influenzare gli scenari futuri della Regione Artica. Un focus sarà dedicato al contributo del settore privato allo sviluppo della Regione e alla sua importanza per lo sviluppo sociale e demografico.

La I edizione del Simposio Internazionale “Arctic Connections: Italy and Norway in the Arctic between cooperation and future challenges” si è tenuta alla SIOI il 18 settembre 2018, con l’obiettivo di stimolare un dibattito partecipativo sulla geopolitica, le prospettive di sviluppo sostenibile, le sfide ed i potenziali attori coinvolti nel cambiamento nella Regione Artica.

La II edizione di “Arctic Connections – A Trust Building Arctic Cooperation on Energy, Security and Blue Economy” si è svolta alla SIOI il 1 ottobre 2019 con l’intento di valorizzare la discussione sulle migliori prassi e politiche in un’ottica di ampliamento della cooperazione internazionale sulla Blue Economy sostenibile.

