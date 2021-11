(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 NOTA DI SERVIZIO

PRIMA SEDUTA ASSEMBLEA CAPITOLINA: INDICAZIONI PER L’ACCESSO A PALAZZO SENATORIO

In occasione della prima seduta dell’Assemblea capitolina in programma domani, giovedì 4 novembre, alle ore 14.30, si comunica che è possibile accedere all’Aula Giulio Cesare a partire dalle ore 13.00.

Si consiglia, in ogni caso, di raggiungere in congruo anticipo Palazzo Senatorio al fine di agevolare le operazioni di controllo e di verifica del green pass.

