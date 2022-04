(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 “Ormai anche Alessandro Manzoni è stato largamente superato: non è il coraggio che se uno non ce l’ha non se lo può dare, ma la vergogna. Rinviato a giudizio per un grave reato come la bancarotta per distrazione, Mirko Francesca decide di oltrepassare i limiti del buon gusto e dispensa lezioni che hanno dell’incredibile. Il Pd e l’amministrazione Pepe sono responsabili politici del rovinoso naufragio dell’ex Amts. Un processo chiarirà le responsabilità penali. Nel frattempo Francesca, in attesa del giudizio dibattimentale, si dimetta da responsabile Pnrr del Pd sannita. Ed eviti di spacciare bufale”. Così Carmine Agostinelli, segretario provinciale di Noi Di Centro-Mastella.

