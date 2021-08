(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Il coordinamento delle liste a sostegno del Sindaco Clemente Mastella esprime solidarietà al dirigente politico vittima di una campagna denigratoria da parte della compagine di Perifano, dopo decenni di militanza proprio nell’area politica che oggi vorrebbe censurarne l’operato.

E’ un esercizio ricorrente e consolidato, una scena trita e ritrita di un vecchio, stantio copione, quella che vede i decariani, ad ogni appuntamento elettorale, salire le scale della Prefettura per cercare di gettare ombre sulla composizione delle liste piuttosto che, più in generale, sulla campagna elettorale degli avversari.

Una scena che, puntuale come un orologio svizzero, veniva messa in scena nell’ultimo mese della campagna elettorale. Questa volta invece il copione ha subito qualche piccola modifica e la scena madre è stata anticipata, forse per colpa della penuria di argomenti che contraddistingue la compagine in campo, forse per sviare l’attenzione dallo sgretolamento continuo che la sta investendo.

