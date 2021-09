(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Covid

settembre

Principali

risultati della quarta edizione dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020

, Banca d’Italia, “N

Covid

19”, 21 maggio 2021.

Note Covid

settembre

��2 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;• Le attese sulla situazione economica familiare

sono rimaste

sostanzialmente invariate rispetto a

inizio anno: oltre il 70 per cento dei nuclei si attende per il 2021 un reddito in linea con quello

percepito nel 2020; circa un

sesto ritiene che sarà inferiore

(tav. 3)

. I nuclei con capofamiglia

lavoratore autonomo o disoccupato continuano a essere più pessimisti

rispetto a quelli con

dipendenti e pensionati

, ma

il divario

si attenua (figura

, pannello b).

Come nella precedente

edizione dell’indagine, il 30 per cento delle famiglie dichiara di aver

percepito nell’ultimo mese un reddito più basso rispetto a prima dello scoppio della pandemia

(tav. 4)

; il peggioramento delle condizioni reddituali è ancora mitigato dalle misure di

sostegno

al reddito

: tra marzo e aprile del 2021 ne avrebbe beneficiato poco più di un quinto dei nuclei.

La maggior parte delle famiglie ritiene che il valore dell

propri

e attività

finanziari

nel 2020

sia rimasto stabile

(tav. 5)

; un terzo sostiene che sia

diminuito, quota

raggiunge il 40 per

cento tra quelle il cui capofamiglia è occupato nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia

(ristorazione, turismo, commercio al dettaglio) e raddoppia tra coloro che hanno riportato

riduzione del reddito rispetto a prima dell’emergenza sanitaria.

Solo il 7 per cento dei nuclei

riporta un aumento

del valore

le proprie attività finanziarie nel corso del 2020; l’incremento

riguarda prevalentemente le famiglie che dichiarano di arr

ivare con facilità alla fine del mese.

Tra le misure di sostegno al reddito considerate sono incluse: la Cassa integrazione g

uadagni, l’assegno

ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà, l’indennità di disoccupazione (NASpI,

disoccupazione agricola), il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, le misure di sostegno agli autonomi

e ai profe

ssionisti, il bonus per servizi di baby

sitting e le altre tipologie di bonus.

Note Covid

settembre

Attese sulle condizioni

economiche generali e familiari

(punti percentuali

e valori percentuali

attese sulla situazione economica dell’Italia e sul

mercato del lavoro nei successivi 12 mesi (1)

attese sul reddito familiare nel 2021 secondo la

condizione occupazionale del

capofamiglia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ISF. Per l’edizione di aprile/maggio 2020 sono stati utilizzati solo i dati rilev

ati con la stessa

tecnica di in

tervista di quelle successive.

(1) Saldi tra giudizi di miglioramento e di

peggioramento. Per la 1ª edizione le attese sul mercato del lavoro si riferiscono all’andamento del

numero dei disoccupati nei successivi 12 mesi.

(2) Percentuale di famiglie che dichiarano che il reddito familiare nel 2021 aumenterà,

rimarrà invariato,

diminuirà rispetto a quello percepito nel 2020.

Valutazioni su reddito, consumo e risparmio

(punti percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ISF, 5ª edizione.

(1) Saldo tra la percentuale di famiglie per cui il reddito familiare nell’ultimo mese è aumentato e la quota di quelle per c

ui è diminuito

non durevoli nei successivi

3 mesi e la quota di quelle che si attendono una riduzione.

(3) Saldo tra la percentuale di famiglie che prevede che nei successivi 12 mesi

riuscirà a mettere da parte qualche risparmio e la quota di quelle che prevedono di li

quidare risparmi o indebitarsi.

Note Covid

settembre

��4 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Tav. 1

A Suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione economica generale dell’Italia

dovrebbe…

(percentuali)

Divenire

lievemente

peggiore

Divenire

peggiore

Non so

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Totale

100,0

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Tav. 2

A Suo

giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, le condizioni del mercato del lavoro in Italia

dovrebbero…

(percentuali)

Divenire

lievemente

peggiori

Divenire

peggio

Non so

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Totale

100,0

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Note Covid

settembre

��5 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Tav. 3

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Totale

100,0

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Tav.

Includendo anche eventuali strumenti di sostegno, come è variato il reddito percepito dal

nucleo

familiare nell’ultimo mese

rispetto al

le entrate mensili percepite normalmente

prima dell’inizio della pandemia

(percentuali)

È aumentato

È rimasto

invariato

Si è ridotto di

meno del 25%

Si è ridotto tra

il 25% e il 50%

Si è ridotto di

più del 50%

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e

isole

Totale

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Note Covid

settembre

��6 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Tav. 5

Come è variato l’ammontare complessivo delle attività finanziarie

della Sua famiglia alla fine

del 2020 rispetto alla fine del 2019?

(percentuali)

È aumentato

È rimasto invariato

È diminuito

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Totale

100,0

Sono inclusi

contanti, conti correnti, depositi a risparmio, azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, assicurazioni

fondi pensione.

caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Tav. 6

…spenderà meno del

reddito annuo, riuscendo

qualche risparmio

…spenderà tutto il

reddito annuo, senza

riuscire a

risparmiare

nulla

…spenderà più del

reddito annuo, dovendo

liquidare risparmi o

indebitandosi

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Resterà invariato rispetto al 2020

Diminuirà rispetto al 2020

Totale

100,0

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

Note Covid

settembre

��7 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Tav.

Rispetto a prima della pandemia, nell’ultimo mese con quale frequenza ha svolto queste

attività?

(percentuali)

Ho smesso di

fare questa

attività o l’ho

fatta molto meno

spesso

po’ meno

spesso

Con la stessa

frequenza

Un po’ più

spesso

Con frequenza

molto maggiore

Fare acquisti in negozi di alimentari e di

altri beni essenziali

Fare acquisti in negozi di

abbigliamento,

Andare dal parrucchiere/barbiere,

estetista e altri servizi alla persona

Uscire per fare acquisti di mobili,

elettrodomestici, etc..

Andare in alberghi/bar/ristoranti

Tav.

Consideri le seguenti spese di alimentari, abbigliamento e calzature, beni e servizi per la casa.

La Sua famiglia come pensa di modificare la spesa complessiva per questi beni tra 3

mesi?

(percentuali)

Aumenterà

Rimarrà invariata

Diminuirà

Totale

Stato occupazionale

Dipendente

Autonomo

Disoccupato

Pensionato

Altro

Titolo di studio

Fino alla licenza media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Area geografica

Centro

Sud e isole

Resterà invariato rispetto al 2020

Diminuirà rispetto al 2020

Totale

100,0

Le caratteristiche individuali si riferiscono

al capofamiglia

🔊 Listen to this