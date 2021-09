(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Dopo molti episodi pericolosi in particolare in via Gregorio VII, Maisano e Di Stefano si fanno portavoce per rivedere il progetto della ciclabile di Via Gregorio VII:

Si ribadisce il NO ALLA PISTA CICLABILE IN VIA GREGORIO VII.

Ennesimo colpo a 5 Stelle verso i cittadini del XIII Municipio.

Percorrendo la pista si può constatare, che non agevola la viabilità dei ciclisti, dei residenti e degli automobilisti ma crea soltanto disagi, scontento e difficoltà; perché è realizzata sulla carreggiata con continue interruzioni; le macchine parcheggiate a lato della pista riducono la carreggiata nel tratto da Piazza Carpegna e Piazza Pio XI. Chi deve fermarsi per parcheggiare deve rallentare creando traffico e situazioni di pericolo. Senza contare che, a causa delle interruzioni, i ciclisti saranno costretti ad immettersi più e più volte su via Gregorio VII, con tutti i rischi del caso.

Diminuisce parcheggi danneggiando anche gli esercizi commerciali della zona.

In conclusione, No a questa pista ciclabile, si ad un miglioramento per il bene di tutta la cittadinanza.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Mino Maisano e On.Marco Di Stefano.[Image.jpeg]

Scarica [Outlook per iOS](https://aka.ms/o0ukef)

🔊 Listen to this