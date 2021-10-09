(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 ZZZFRQILWDUPDLW
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VHQWDQWL GHO PRQGR HFRQRPLFR LPSUHQGLWRULDOH DFFDGHPLFR H GHO WHU]R VHWWRUH /
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QR VL LQVHULVFH QHO TXDGUR GHOOD 3UHVLGHQ]D LWDOLDQD GHO * H VDUj LQFHQWUDWR VXL VXRL WUH SLODVWUL
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QRQFKp DO SDUWHQDULDWR FRQ LO 5HJQR 8QLWR SHU OD &23 'RSR O
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$IULFD GHOO
21881(&$ $ORN 6KDUPD 3UHVLGHQWH GHOOD &23 0DULR 0RQWL 3UHVLGHQWH
GHOOD &RPPLVVLRQH 3DQHXURSHD SHU OD 6DOXWH H OR 6YLOXSSR 6RVWHQLELOH H (PPD 0DUFHJDJOLD 3UHVLGHQWH GHO % 'RSR OD VHVVLRQ
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VRQR WHQXWL  SDQHO WHPDWLFL LQWHUDWWLYL VXOOH WHPDWLFKH GHOOH HQHUJLH ULQQRYDELOL GHOOD WUDQVL]LRQH HQHUJHWLFD GHOO
DPELHQWH GHOOD ILQDQ]D YHUGH H
GHOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH HG XQD VSHFLDO URXQG WDEOH GHGLFDWD DL WHPL GHOOD EOXH HFRQRP,QWURGXFHQGR L ODYRUL GL TXHVW
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FKH SHUPHWWDQR GL FRQVROLGDUH LO FDPPLQR GHOO
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HFRQRPLD EOX LO VHWWRUH PDULWWLPR q HPEOHPDWLFR GHOOR VIRU]R GL LQQRYD]LRQH
YHUVR OD ULGX]LRQH GHOO
LPSDWWR DPELHQWDOH H LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GL XQ VHWWRUH VWUDWHJLFR D VXSSRUWR GHOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD H VRFLDOH
GHO FRQWLQHQWH DIULFDQR
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$IULFD KD LPSRVWDWD OD VXD VWUDWHJLD SHU O
HFRQRPLD EOX DGDWWDWD DOOH HVLJHQ]H H DOOH DVSLUD]LRQL GHO FRQWLQHQWH
FKH FRQ  VWDWL FRVWLHUL H LQVXODUL H ROWUH  NP GL FRVWD UDSSUHVHQWD XQ
HQRUPH RSSRUWXQLWj SHU LO FRQWLQHQWH GL VYLO
R GL VHWWRUL FRPH
SHVFD DFTXDFROWXUD WXULVPR WUDVSRUWL PDULWWLPL H SRUWL SHU FRQWULEXLUH DO EHQHVVHUH GHOOH SRSROD]LRQL DIULFDQH PLJOLRUDQGR
VLFXUH]]D DOLPHQWD
UH HG HQHUJHWLFD O
RFFXSD]LRQH OD FUHVFLWD HFRQRPLFD H OH HVSRUWD]LRQL OD VDOXWH GHJOL RFHDQL H O
XVR VRVWHQLELOH GHOOH UL
VH RFHDQLFKH
HFRQRPLD EOX SXz HVVHUH XQ
DQFRUD GL VDOYH]]D SHU O
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UPLQH RFFRUUH
VXSHUDUH DQFRUD PROWL RVWDFROL DPELHQWDOL LVWLWX]LRQDOL HFRQRPLFL GL VLFXUH]]D H VRSUDWWXWWR ILQDQ]LDUL 8QD VWUHWWD FROO
UD]LRQH WUD L QRVWUL
GXH FRQWLQHQWL q LQGLVSHQVDELOH SHU DWWXDUH SROLWLFKH DSSURSULDWH H GHVWLQDUH FDSLWDOL VLJQLILFDWLYL D LQYHVWLPHQWL VRVWHQLEL
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VWLPRODUH SURGX]LRQH RFFXSD]LRQH H VRVWHQLELOLWj
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KD GHWWR LO 3UHVLGHQWH GHOOD )HGHUD]LR
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RUD GL VWULQJHUH QXRYH UHOD]LRQL FRQ OH FRQWURSDUWL DIULFDQH SHU DIIUR
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VILGH FKH OH RSSRUWXQLWj
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HVLJHQ]D GL ULVHUYDUH WDOL EHQHILFL DL VROL VRJJHWWL VWD
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QD GRYH q YHQXWD D GHWHUPLQDUVL O
HJHPRQLD GL JUDQGL RSHUDWRUL LQWHUQD]LRQDOL FKH GHFLGRQR VH FRPH FKH
FRVD H TXDQGR WUDVSRUWDUH RFFRUUH GLIHQGHUH O
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FDERWDJJLR PDULWWLPR GL ULIRUQLPHQWR GHL SURGRWWL QHFHVVDUL DOOD SURSXOVLRQH HG DL FRQVXPL GL ERUGR GHOOH QDYL QRQFKp GL GH
LWR HG DVVLVWHQ]D
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FL DVSHWWLDPR
FKH LO *RYHUQR DIILDQFKL OH LPSUHVH FKH GHYRQR VRVWHQHUH L FRVWL GL TXHVWD WUDVIRUPD]LRQH
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RP
SOHPHQWDUH DO 3155 H LQ SDUWLFRODUH GHOOR VWDQ]LDPHQWR GL  PLOLRQL SHU LO ULQQRYR GHOOH QDYL YHUGL /D QRUPD SUHYHGH XQ
QWULEXWR GL LP
SRUWR QRQ VXSHULRUH DO  SHU FHQWR GHL FRVWL QHFHVVDUL SHU LO ULQQRYR RYYHUR O
DPPRGHUQDPHQWR GHOOH QDYL DQFKH LQ IDVH GL
WUX]LRQH GHOOH
VWHVVH 1HOOH PRUH GL HVDPLQDUH LQ GHWWDJOLR L FRQWHQXWL GHO GHFUHWR DWWXDWLYR GL FXL LO 0LQLVWUR *LRYDQQLQL KD DQQXQFLDWR OD
UPD OR VFRUVR 
VHWWHPEUH H FKH GRYUj HVVHUH DSSURYDWR GD %UX[HOOHV q SRVVLELOH VYROJHUH DOFXQH FRQVLGHUD]LRQL VXO WHVWR QRUPDWLYR H VXO VXR
TXDGUDPHQWR
DPELWR GHO 3155,Q SULPR OXRJR LO FRQWULEXWR UDSSUHVHQWD XQ LPSRUWDQWH VWUXPHQWR GL VRVWHJQR SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL DP
LRVL
RELHWWLYL GL QDWXUD DPELHQWDOH VWDELOLWL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH SHU LO FRPSDUWR GHOOR VKLSSLQJ GD TXL DO  H DO SURFHVVR
WUDQVL]LRQH HFRORJL
FD 'D TXHVWR SXQWR GL YLVWD OD PLVXUD GRYUHEEH ULJXDUGDUH WXWWH OH QDYL FKH FRPSRQJRQR OD IORWWD PHUFDQWLOH LWDOLDQD VHQ]D
WLQ]LRQH GL WLSROR
JLD SXU SUHYHGHQGR XQD PDJJLRUH SUHPLDOLWj SHU OH QDYL FKH VFDODQR L SRUWL QD]LRQDOL LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOH PDJJLRUL ULFDGX
SRVLWLYH FKH VL
DYUHEEHUR SHU LO QRVWUR SDHVH DQFKH D OLYHOOR GL FRQWHQLPHQWR GHOOH HPLVVLRQL LQ DUHH GHQVDPHQWH SRSRODWH $OWUR IDWWRUH FKH
VL GRYUj VRWWRYD
OXWDUH QHOO
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LRQL GHO
PHUFDWR SURSULR SHU TXHVWR VDUHEEH LPSRUWDQWH FRUUHODUH LO FRQWULEXWR DJOL LQWHUYHQWL LQQRYDWLYL HIIHWWXDWL H SRUUH XQ
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VXOOD EDVH GHOOH DQWLFLSD]LRQL ULFHYXWH GDO 0,06 q PROWR
QXPHURVR H ULJXDUGD QRQ VROWDQWR OD SURSXOVLRQH H O
DOLPHQ
WD]LRQH GHOOD QDYH PD DQFKH VROX]LRQL LQQRYDWLYH UHODWLYH
DOOR VFDIR XWLOL]]R GL VLVWHPL GL LQWHOOLJHQ]D DUWLILFLDOH H OD SUHGLVSRVL]LRQH D ERUGR
SHU OD IRUQLWXUD GL HQHUJLD HOHWWULFD GD WHUUD &RPH SHU WXWWL JOL LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL
DPELWR GHO 3155 DQFKH LO ULQQRYDPHQWR GHOOD IORWWD SUHYLVWR QHO )RQGR &RP
SOHPHQWDUH GRYUj DYYHQLUH HQWUR LO 
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]LRQL H SURJHWWL )UDQFR 3RUFHOODFFKLD
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GHQWH GHO *UXSSR 7HFQLFR GL &RQILWDUPD
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HFRORJLFD WHFQLFD QDYDOH UHJRODPHQWD]LRQH ULFHUFD H
VYLOXSSR
´
KD DIIHUPDWR FKH O
XWLOL]]R GHO *1/ SHU OD
SURSXOVLRQH UDSSUHVHQWD LO SUHVHQWH SHU O
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/D WHFQRORJLD q PDWXUD H O
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UHJRODUH VHQ]D SUREOHPL H VHQ]D LQWHUUX]LRQH GDOO
HQWUDWD LQ VHUYL]LR GHOOD QDYH
1HL SURVVLPL PHVL HQWUHUj LQ VHUYL]LR DQFKH OD JHPHOOD &RVWD 7RVFDQD VHFRQGD QDYH DOLPHQWDWD D /1* GHOOD IORWWD &RVWD *OL
RELHWWLYL GHO IXWXUR SHU &RVWD VRQR UDSSUHVHQWDWL GDOO
D]]HUDPHQWR GHOOH HPLVVLRQL GL &2 GD UDJJLXQJHUH SULPD GHOOH GDWH VWD
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´
,Q DWWHVD FKH OH WHFQRORJLH UHODWLYH DOO
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DSSOLFDWLYD SHU OD ULGX]LRQH GHOOH HPLVVLRQL OH RSSRUWXQLWj DWWXDOL VRQR UDSSUHVHQWDWH GDOO
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GHOOH QDYL H GHL ORUR LPSLDQWL GDOO
XWLOL]]R GHO ELR/1* SHU DOLPHQWDUH L PRWRUL GHOOH QDYL D JDV H GDOOD SUHVD GHOO
HQHUJLD GD
WHUUD LQ SRUWR 3HU TXDQWR ULJXDUGD TXHVW
XOWLPD RS]LRQH &RVWD HG LO JUXSSR &DUQLYDO LQ JHQHUDOH KD LQYHVWLWR LQ PRGR LPSRU
WDQWH SHU SUHSDUDUH OH QDYL WDQWR FKH XQD SDUWH ULOHYDQWH GHOOD IORWWD q SURQWD D ULFHYHUH HQHUJLD GD WHUUD 8OWHULRUL LQYHV
HQWL
YHUUDQQR SUHYLVWL LQ UHOD]LRQH DOO
RIIHUWD FKH L YDUL SRUWL YLVLWDWL GDOOH QDYL VDUDQQR SURQWL D SURSRUUH 0HQWUH QHL SRUWL GHJOL 6WDWL
8QLWL O
RIIHUWD q FUHVFLXWD LQ PRGR UHJRODUH QHJOL XOWLPL  DQQL LQ (XURSD FL VRQR VROR SRFKL SRUWL GHOOD 1RUYHJLD H GHOOD *HU
PDQLD GRYH OH QDYL SRVVRQR VSHJQHUH L PRWRUL LQ EDQFKLQD &RVWD FRQIHUPD LO SURSULR LQWHUHVVH SHU TXHVWD WHFQRORJLD H DXVSLFD
FKH LQ,WDOLD VL SURFHGD VSHGLWDPHQWH FRQ O
HOHWWULILFD]LRQH GHOOH EDQFKLQH GLFKLDUDQGRVL GLVSRQLELOH D IRUQLUH LO SURSULR VXSSRU
WR WHFQLFR SHU OH LQL]LDWLYH GHOOH $XWRULWj 3RUWXDOL ROWUH FKH D JDUDQWLUH O
XWLOL]]R GHO VHUYL]LR XQD YROWD GLVSRQLELOH,Q SDUWLFROD
UH &RVWD YHGH FRQ LQWHUHVVH XQ LQWHUYHQWR QHO SURSULR KRPH SRUW GL 6DYRQD QHOOD VSHUDQ]D FKH SRVVD GLYHQWDUH LO SULPR SRUWR
YHUGH LQ,WDOLD ( FKH UDSSUHVHQWL XQ HVHPSLR YLUWXRVR SHU JOL DOWUL SRUWL GHOOD SHQLVROD
´
7UDQVL]LRQH HQHUJHWLFD LQ DPELWR PDULWWLPR ILQDQ]LDPHQWL SULPD FKH WHFQRORJLH
QHO VXR
LQWHUYHQWR FRQFOXVLYR GHO *UHHQ 3RUWV 6KLSSLQJ 6XPPLW GXUDQWH LO TXDOH q VWDWR DPSLDPHQWH WUDW
WDWR LO WHPD GHO UDSSRUWR WUD ILQDQ]D H WUDQVL]LRQH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D WDVVRQRPLH UHJROH H
WHFQRORJLH
)DUL]LR 9HWWRVL
&RQVLJOLHUH GL &RQILWDUPD KD ULEDGLWR OD QHFHVVLWj GL XQ DSSURFFLR ROL
VWLFR DO WHPD HYLWDQGR GL ODVFLDUH VSD]LR DG LQL]LDWLYH SULYDWH H FRQYHQ]LRQDOL
FKH JLj VWDQQR VIR
FLDQGR LQ SHULFRORVL IHQRPHQL GL
JUHHQZDVKLQJ
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ULJXDUGDQR LO 5HSRUWLQJ 1)'5 LO FROORFDPHQWR GL SURGRWWL ILQDQ]LDUL 6)'5 HG LO
6XVWDLQDEOH
)LQDQFH 7D[RQRP 5HJXODWLRQ
WXWWL H VRSUDWWXWWR QRL GHO VHWWRUH WUDVSRUWL H VKLSSLQJ GREELDPR ODYRUDUH DIILQFKp OH QRUPH
DQFLOODUL FKH UHJRODQR LO VHWWRUH LQFOXVH TXHOOH LQWHUQD]LRQDOL VL RPRJHQHL]]LQR D TXHOOH SULPDULH LPSRVWH GDJOL HQWL JRYHU
L
YL 1RQ SRVVLDPR IDUFL GHOOH QRUPH DXWRQRPH ULVFKLDQGR GL GLVWRUFHUH OD FRQFRUUHQ]D &Lz q DQFRU SL YHUR LQ DPELWR EDQFDULR
GRYH FL DVSHWWLDPR O
LQWURGX]LRQH GL DOFXQH LPSRUWDQWL IDWWRUL GL FRUUH]LRQH LQ PDWHULD GL DVVRUELPHQWR SDWULPRQLDOH TXDOL DG
HVHPSLR O
DGR]LRQH GHO
*UHHQ $VVHW 5DWLR
&RQIHUHQ]D *1/ 
LO  RWWREUH 
)DELR )DUDRQH
 &DSR 6HUYL]LR 7HFQLFD 1DYDOH 6LFXUH]]D H $P
ELHQWH GL &RQILWDUPD q LQWHUYHQXWR DOOD VHVVLRQH
H[SORLW GHO VHWWRUH PDULWWLPR
ULEDGHQGR O
LPSHJQR
DUPDPHQWR LWDOLDQR D UHDOL]]DUH XQLWj DOLPHQWDWH D *1/ LQ SULPLV OH QDYL GD FURFLHUD GHO *UXSSR
&RVWD &URFLHUH PD DQFKH L WUDJKHWWL
&DURQWH 7RXULVW KD JLj UHDOL]]DWR XQ WUDJKHWWR D *1/ HG q GL
TXHVWL JLRUQL OD QRWL]LD GHO WDJOLR GHOOD SULPD ODPLHUD SHU XQD QXRYD QDYH XQLWj
GXDO IXHO
GHVWLQDWD DO
FROOHJDPHQWR FRQ OH LVROH PLQRUL
´
)DELR )DUDRQH KD SRL VRWWROLQHDWR FKH O
DUPDPHQWR LWDOLDQR LQ OLQHD
FRQ OR VKLSSLQJ JOREDOH GD WHPSR VL VWD DWWLYDQGR SHU UDJJLXQJHUH O
RELHWWLYR GHOOD GHFDUERQL]]D]LRQH GHO VKLSSLQJ PD QRQ VL SRVVRQR
LJQRUDUH OH SHFXOLDULWj GL XQ VHWWRUH FRPSOHVVR H JOREDOH FKH LQ TXDQWR WDOH YHGH OH QDYL SUHVHQWL LQ WXWWR LO PRQGR DQFKH G
HVLVWH H QRQ q QHPPHQR SUHYLVWD LQ WHPSL EUHYL OD SUHVHQ]D GL LQIUDVWUXWWXUH DGHJXDWH DOOH QXRYH HVLJHQ]H GDOO
XWLOL]]R GL FRPEXVWLELOL
DOWHUQDWLYL 'HO UHVWR LO *1/ RJJL GLVSRQLELOH q DQFRUD XQ FRPEXVWLELOH IRVVLOH PHQWUH SHU O
XWLOL]]R GL LGURJHQR DPPRQLDFD SHUPDQ
JRQR JUDQGL LQFHUWH]]H VXOOH WHFQRORJLH H L QRWHYROL FRVWL 3HU TXHVWR VHQ]D ILQDQ]LDPHQWL DGHJXDWL QRQ VDUj SRVVLELOH OR VY
SSR H
DSSOLFD]LRQH GL WHFQRORJLH FKH SHUPHWWDQR GL FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL SUHYLVWL SHU LO 
,O  RWWREUH GXUDQWH
OD *HQRD 6KLSSLQJ
:HHN XQD GHOHJD
]LRQH GHO
*UXSSR
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6HUJLR /LDUGR 'LUHWWRUH 0DULWWLPR GHOOD /LJXULD H
&RPDQGDQWH GHO SRUWR GL *HQRYD H LO &RPWH $OHV
VDQGUR 3HWUL 'LUHWWRUH GHO &HQWUR GL IRUPD]LRQH
VSHFLDOLVWLFD &$ $QWRQLR 'H 5XEHUWLV,O FRPX
QH LQWHUHVVH YROWR D GLIIRQGHUH H YDORUL]]DUH OD FXO
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DO FHQWUR
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GHOOD JLRUQD
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WHFQRORJLFKH
LO  RWWREUH )DEUL]LR 9HWWRVL &RQVLJOLHHUH &RQILWDUPD q
LQWHUYHQXWR DO FRQYHJQR RUJDQL]]DWR D 3LDFHQ]D GXUDQWH O
¶
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GHOOH *LRUQDWH,WDOLDQH GHO 6ROOHYDPHQWR H GHL 7UDVSRUWL (FFH]LRQDOL
LOOXVWUDQGR LO TXDGUR GL LQVLHPH GHO PHUFDWR GHO
SURMHFW FDUJR
 FRPSD
UDQGR O
DOWHUQDWLYD GHO
WXWWR VWUDGD
HD TXHOOD
LQWHUPRGDOH
´
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'LU *HQ GL &RQILWDUPD q LQWHUYHQXWR DO &RQYHJQR
3HU OR JUDQ PDU GHOO
HVVH
UH 6XSHUILFL RQGH H IRQGDOL GHO QRVWUR HVLVWHUH SUHVVR OD 6FXROD 6RWWXIILFLDOL
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FRQRPLD JOREDOH H OD WUDQVL]LRQH YHUVR PRGHOOL HQHUJHWLFL VRVWHQLELOL DOOLQHDUH H PLJOLRUDUH LO PR
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JOREDOL VRVWHQHUH OD WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH SHU IDYRULUH O
LQFOXVLRQH H OD FUHD]LRQH GL QXRYH FRP
SHWHQ]H SURPXRYHUH OD ULJHQHUD]LRQH XUEDQD H JOL LQYHVWLPHQWL DG LPSDWWR VRFLDOH VRVWHQHUH JOL
LQYHVWLPHQWL QHOOD VDOXWH H QHOOH VFLHQ]H GHOOD YLWD FRPH ULVRUVH VWUDWHJLFKH FROPDUH LO GLYDULR GL
JHQHUH SURPXRYHUH XQD JRYHUQDQFH VRVWHQLELOH SXEEOLFD H SULYDWD EDVDWD VXOO
LPSHJQR SHU OD OHJDOLWj H OD ORWWD DOOD FRUUX]LR
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OH SROLWLFKH SHU O
LPSLHJR H L VLVWHPL HGXFDWLYL 3HU UDJJLXQJHUH TXHVWL RELHWWLYL (PPD 0DUFHJDJOLD KD VRWWROLQHDWR FKH
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FRRSHUD]LRQH HFRQRPLFD SL FRHVD H XQD JRYHUQDQFH PXOWLODWHUDOH DO SDVVR FRQ L WHPSL SHUVHJXHQGR SROLWLFKH GL ELODQFLR DPEL]
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HVSDQVLRQH GHO  H GHO  QHO ,O 6XPPLW ILQDOH GHO % RUJDQL]]DWR GD &RQILQGXVWULD KD YLVWR OD SDUWHFLSD]LR
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ROWUH FKH GHO 3UHVLGHQWH GL &RQILQGXVWULD &DUOR %RQRPL GHOOD 3UHVLGHQWH GHO % (PPD 0DUFHJDJOLD H GHL SUHVLGHQWL GHOOH 
WDVN IRUFH
GL 'DQLHOH )UDQFR 0LQLVWUR GHOO
(FRQRPLD H )LQDQ]H (OHQD %RQHWWL 0LQLVWUR GHOOH 3DUL 2SSRUWXQLWj H GHOOD )DPLJOLD 9LWWRULR
&RODR 0LQLVWUR GHOO
,QQRYD]LRQH 7HFQRORJLFD 5REHUWR &LQJRODQL 0LQLVWUR GHOOD 7UDQVL]LRQH (FRORJLFD /XLJL 'L 0DLR 0LQLVWUR GHJOL $I
IDUL (VWHUL H GHOOD &RRSHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH -DQHW