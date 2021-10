(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 ZZZFRQILWDUPDLW

Blue Economy: quali opportunità di sviluppo in Africa

“ RWWREUH VL q WHQXWR O

HYHQWR

,QFRQWUL FRQ O

$IULFD

´

WHU]D HGL]LRQH GHOOD &RQIHUHQ]D 0LQLVWHULDOH,WDOLD

$IULFD FKH KD ULXQLWR D

5RPD OH GHOHJD]LRQL GHL 3DHVL DIULFDQL L UDSSUHVHQWDQWL GHOO

8QLRQH $IULFDQD H GHOOH DOWUH SULQFLSDOL

2UJDQL]]D]LRQL 5HJLRQDOL DIULFDQH ROWUH D XQD VHULH GL SHUVRQDOLWj LVWLWX]LRQDOL LWDOLDQH QRQFKp UDSSUH

VHQWDQWL GHO PRQGR HFRQRPLFR LPSUHQGLWRULDOH DFFDGHPLFR H GHO WHU]R VHWWRUH /

HYHQWR GL TXHVW

DQ

QR VL LQVHULVFH QHO TXDGUR GHOOD 3UHVLGHQ]D LWDOLDQD GHO * H VDUj LQFHQWUDWR VXL VXRL WUH SLODVWUL

3HRSOH 3ODQHW 3URVSHULW

QRQFKp DO SDUWHQDULDWR FRQ LO 5HJQR 8QLWR SHU OD &23 'RSR O

LQWHUYHQ

WR GL DSHUWXUD GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD VL VRQR WHQXWL JOL LQWHUYHQWL QHOOD VHVVLRQH SOHQDULD LQDX

JXUDOH GL /XLJL 'L 0DLR 0LQLVWUR GHJOL $IIDUL (VWHUL H GHOOD &RRSHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH 0RXVVD

)DNL 0DKDPDW 3UHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH GHOO

8QLRQH $IULFDQD 9HUD 6RQJZH GHOO

86* H 6HJUH

WDULR (VHFXWLYR GHOOD &RPPLVVLRQH (FRQRPLFD SHU O

$IULFD GHOO

21881(&$ $ORN 6KDUPD 3UHVLGHQWH GHOOD &23 0DULR 0RQWL 3UHVLGHQWH

GHOOD &RPPLVVLRQH 3DQHXURSHD SHU OD 6DOXWH H OR 6YLOXSSR 6RVWHQLELOH H (PPD 0DUFHJDJOLD 3UHVLGHQWH GHO % 'RSR OD VHVVLRQ

OHQDULD VL

VRQR WHQXWL SDQHO WHPDWLFL LQWHUDWWLYL VXOOH WHPDWLFKH GHOOH HQHUJLH ULQQRYDELOL GHOOD WUDQVL]LRQH HQHUJHWLFD GHOO

DPELHQWH GHOOD ILQDQ]D YHUGH H

GHOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH HG XQD VSHFLDO URXQG WDEOH GHGLFDWD DL WHPL GHOOD EOXH HFRQRP,QWURGXFHQGR L ODYRUL GL TXHVW

XOWLPD

0DULR 0DWWLROL



3UHVLGHQWH GHOOD )HGHUD]LRQH GHO 0DUH KD ULFRUGDWR FKH QHOO

RWWLFD GL FRQGLYLGHUH LGHH RULHQWDPHQWL H EXRQH SUDWLFKH SHU LGHQWLILFDUH VROX]LRQL

FKH SHUPHWWDQR GL FRQVROLGDUH LO FDPPLQR GHOO

$IULFD YHUVR XQ

HFRQRPLD EOX LO VHWWRUH PDULWWLPR q HPEOHPDWLFR GHOOR VIRU]R GL LQQRYD]LRQH

YHUVR OD ULGX]LRQH GHOO

LPSDWWR DPELHQWDOH H LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GL XQ VHWWRUH VWUDWHJLFR D VXSSRUWR GHOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD H VRFLDOH

GHO FRQWLQHQWH DIULFDQR

$QFKH O

$IULFD KD LPSRVWDWD OD VXD VWUDWHJLD SHU O

HFRQRPLD EOX DGDWWDWD DOOH HVLJHQ]H H DOOH DVSLUD]LRQL GHO FRQWLQHQWH

FKH FRQ VWDWL FRVWLHUL H LQVXODUL H ROWUH NP GL FRVWD UDSSUHVHQWD XQ

HQRUPH RSSRUWXQLWj SHU LO FRQWLQHQWH GL VYLO

R GL VHWWRUL FRPH

SHVFD DFTXDFROWXUD WXULVPR WUDVSRUWL PDULWWLPL H SRUWL SHU FRQWULEXLUH DO EHQHVVHUH GHOOH SRSROD]LRQL DIULFDQH PLJOLRUDQGR

VLFXUH]]D DOLPHQWD

UH HG HQHUJHWLFD O

RFFXSD]LRQH OD FUHVFLWD HFRQRPLFD H OH HVSRUWD]LRQL OD VDOXWH GHJOL RFHDQL H O

XVR VRVWHQLELOH GHOOH UL

VH RFHDQLFKH

HFRQRPLD EOX SXz HVVHUH XQ

DQFRUD GL VDOYH]]D SHU O

$IULFD PD SHU SRWHU DYHUH ULVXOWDWL FRQFUHWL H PLVXUDELOL D EUHYH H PHGLR

UPLQH RFFRUUH

VXSHUDUH DQFRUD PROWL RVWDFROL DPELHQWDOL LVWLWX]LRQDOL HFRQRPLFL GL VLFXUH]]D H VRSUDWWXWWR ILQDQ]LDUL 8QD VWUHWWD FROO

UD]LRQH WUD L QRVWUL

GXH FRQWLQHQWL q LQGLVSHQVDELOH SHU DWWXDUH SROLWLFKH DSSURSULDWH H GHVWLQDUH FDSLWDOL VLJQLILFDWLYL D LQYHVWLPHQWL VRVWHQLEL

HFRQRPLD EOX SHU

VWLPRODUH SURGX]LRQH RFFXSD]LRQH H VRVWHQLELOLWj

´ ³

6WLDPR DWWUDYHUVDQGR XQ WHPSR YHUDPHQWH GLIILFLOH

KD GHWWR LO 3UHVLGHQWH GHOOD )HGHUD]LR

QH GHO 0DUH



PD LO &OXVWHU 0DULWWLPR,WDOLDQR QRQ YHGH O

RUD GL VWULQJHUH QXRYH UHOD]LRQL FRQ OH FRQWURSDUWL DIULFDQH SHU DIIUR

QWDUH LQVLHPH VLD OH

VILGH FKH OH RSSRUWXQLWj

´

RWWREUH



,1 7+( 0('



0DWWLROL,O 5HJLVWUR,QWHUQD]LRQDOH q

WXWWRUD LO SLODVWUR GHOOD QRVWUD SROLWLFD PDULWWLPD

7R EH JUHHQ WKLQN

EOX

6LDPR DOOH SRUWH GL XQD ULYROX]LRQH GHOOD SROLWLFD PDULWWLPD QD]LR

QDOH FKH FDPELHUj O

DVVHWWR GHOOD QRVWUD PDULQHULD



KD DIIHUPDWR 0DWWLROL

SHUFKp q LQ YLD GL GHILQL]LRQH LO

SURFHVVR GL HVWHQVLRQH GHL EHQHILFL GHO 5HJLVWUR,QWHUQD]LRQDOH LWDOLDQR DOOH EDQGLHUH GHOO

8H H GHOOR 6SD]LR

(FRQRPLFR (XURSHR &RQILWDUPD VRVWLHQH FRQ IRU]D O

HVLJHQ]D GL ULVHUYDUH WDOL EHQHILFL DL VROL VRJJHWWL VWD

ELOPHQWH UDGLFDWL VXO WHUULWRULR LWDOLDQR $O ILQH GL HYLWDUH TXDQWR SXUWURSSR JLj DFFDGXWR QHOOD ORJLVWLFD LWDOLD

QD GRYH q YHQXWD D GHWHUPLQDUVL O

HJHPRQLD GL JUDQGL RSHUDWRUL LQWHUQD]LRQDOL FKH GHFLGRQR VH FRPH FKH

FRVD H TXDQGR WUDVSRUWDUH RFFRUUH GLIHQGHUH O

LQWHUHVVH QD]LRQDOH D FRPLQFLDUH GDOOD EDQGLHUD LWDOLDQD 3HU TXHVWR VLDPR IHUPDPHQWH FRQYLQWL

FKH LO 5HJLVWUR,QWHUQD]LRQDOH VLD WXWWRUD LO SLODVWUR GHOOD QRVWUD SROLWLFD PDULWWLPD

´

0DWWLROL KD DQFKH VHJQDODWR FKH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH XQLWj

LVFULWWH QHO SULPR UHJLVWUR LO *RYHUQR QRQ KD DQFRUD SUHYLVWR XQ VRVWHJQR SHU OH LPSUHVH DUPDWRULDOL FKH DVVLFXUDQR L IRQGDP

DOL VHUYL]L GL

FDERWDJJLR PDULWWLPR GL ULIRUQLPHQWR GHL SURGRWWL QHFHVVDUL DOOD SURSXOVLRQH HG DL FRQVXPL GL ERUGR GHOOH QDYL QRQFKp GL GH

LWR HG DVVLVWHQ]D

DOOH SLDWWDIRUPH HQHUJHWLFKH QD]LRQDOL

6RQR VHUYL]L FKH QRQ VL VRQR PDL IHUPDWL GXUDQWH OD SDQGHPLD H FKH OR VWHVVR *RYHUQR KD GHILQLWR

HVVHQ]LDOL SHU LO 3DHVH

´ ³

Ê FKLDUR FKH O

RELHWWLYR FRPXQH q TXHOOR GL DWWXDUH XQD FRQFUHWD WUDQVL]LRQH HFRORJLFD GHOOD FDWHQD GHO WUDVSRUWR PD

FLz GHYH DYYHQLUH VHQ]D VYDQWDJJLDUH OH LPSUHVH LWDOLDQH TXRWLGLDQDPHQWH LPSHJQDWH QHOOD FRPSHWL]LRQH LQWHUQD]LRQDOL SHU TXHV

FL DVSHWWLDPR

FKH LO *RYHUQR DIILDQFKL OH LPSUHVH FKH GHYRQR VRVWHQHUH L FRVWL GL TXHVWD WUDVIRUPD]LRQH

´ ³

0D VRQR DQFKH FRQYLQWR FKH OD WUDQVL]LRQH HFRORJL

FD VL SRWUj UHDOL]]DUH VH ILQDOPHQWH YHUUj ULFRQRVFLXWR LO JLXVWR UXROR DOO

HFRQRPLD EOX

7R EH JUHHQ WKLQN EOX

KD FRQFOXVR LO 3UHVLGHQWH GL &RQIL

WDUPD

´

,O FRPXQLFDWR VWDPSD FRPSOHWR q GLVSRQLELOH QHO VLWR

ZZZFRQILWDUPDLW

RWWREUH



3155 3(5 /$ 32578$/,7$

( /2 6+,33,1*



, FDSLWROL QRQ LQIUDVWUXWWXUDOL GHO 3155 H OH RSSRUWXQLWj SHU OH IORWWH

)UDQFHVFR %HOWUDQR

&DSR VHUYL]LR 3RUWL H,QIUDVWUXWWXUH GL &RQILWDUPD KD SDUODWR GHOOH RSSRUWXQLWj SHU OD IORWWD LWDOLDQD RIIHUWH GDO )RQGR &

RP

SOHPHQWDUH DO 3155 H LQ SDUWLFRODUH GHOOR VWDQ]LDPHQWR GL PLOLRQL SHU LO ULQQRYR GHOOH QDYL YHUGL /D QRUPD SUHYHGH XQ

QWULEXWR GL LP

SRUWR QRQ VXSHULRUH DO SHU FHQWR GHL FRVWL QHFHVVDUL SHU LO ULQQRYR RYYHUR O

DPPRGHUQDPHQWR GHOOH QDYL DQFKH LQ IDVH GL

WUX]LRQH GHOOH

VWHVVH 1HOOH PRUH GL HVDPLQDUH LQ GHWWDJOLR L FRQWHQXWL GHO GHFUHWR DWWXDWLYR GL FXL LO 0LQLVWUR *LRYDQQLQL KD DQQXQFLDWR OD

UPD OR VFRUVR

VHWWHPEUH H FKH GRYUj HVVHUH DSSURYDWR GD %UX[HOOHV q SRVVLELOH VYROJHUH DOFXQH FRQVLGHUD]LRQL VXO WHVWR QRUPDWLYR H VXO VXR

TXDGUDPHQWR

DPELWR GHO 3155,Q SULPR OXRJR LO FRQWULEXWR UDSSUHVHQWD XQ LPSRUWDQWH VWUXPHQWR GL VRVWHJQR SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL DP

LRVL

RELHWWLYL GL QDWXUD DPELHQWDOH VWDELOLWL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH SHU LO FRPSDUWR GHOOR VKLSSLQJ GD TXL DO H DO SURFHVVR

WUDQVL]LRQH HFRORJL

FD 'D TXHVWR SXQWR GL YLVWD OD PLVXUD GRYUHEEH ULJXDUGDUH WXWWH OH QDYL FKH FRPSRQJRQR OD IORWWD PHUFDQWLOH LWDOLDQD VHQ]D

WLQ]LRQH GL WLSROR

JLD SXU SUHYHGHQGR XQD PDJJLRUH SUHPLDOLWj SHU OH QDYL FKH VFDODQR L SRUWL QD]LRQDOL LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOH PDJJLRUL ULFDGX

SRVLWLYH FKH VL

DYUHEEHUR SHU LO QRVWUR SDHVH DQFKH D OLYHOOR GL FRQWHQLPHQWR GHOOH HPLVVLRQL LQ DUHH GHQVDPHQWH SRSRODWH $OWUR IDWWRUH FKH

VL GRYUj VRWWRYD

OXWDUH QHOO

HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL q OD VDOYDJXDUGLD GHL SULQFLSL GL SURSRU]LRQDOLWj H WUDVSDUHQ]D GHJOL DLXWL DO ILQH GL HYLWDUH DOWH

LRQL GHO

PHUFDWR SURSULR SHU TXHVWR VDUHEEH LPSRUWDQWH FRUUHODUH LO FRQWULEXWR DJOL LQWHUYHQWL LQQRYDWLYL HIIHWWXDWL H SRUUH XQ

DPPRQWDUH HURJD

CONFITARMA

ZZZFRQILWDUPDLW

CONFITARMA

ELOH SHU VLQJROD QDYH /

HOHQFR GHJOL LQWHUYHQWL DPPHVVL

VXOOD EDVH GHOOH DQWLFLSD]LRQL ULFHYXWH GDO 0,06 q PROWR

QXPHURVR H ULJXDUGD QRQ VROWDQWR OD SURSXOVLRQH H O

DOLPHQ

WD]LRQH GHOOD QDYH PD DQFKH VROX]LRQL LQQRYDWLYH UHODWLYH

DOOR VFDIR XWLOL]]R GL VLVWHPL GL LQWHOOLJHQ]D DUWLILFLDOH H OD SUHGLVSRVL]LRQH D ERUGR

SHU OD IRUQLWXUD GL HQHUJLD HOHWWULFD GD WHUUD &RPH SHU WXWWL JOL LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL

DPELWR GHO 3155 DQFKH LO ULQQRYDPHQWR GHOOD IORWWD SUHYLVWR QHO )RQGR &RP

SOHPHQWDUH GRYUj DYYHQLUH HQWUR LO

RWWREUH





&ROG LURQLQJ UHDOL]]D

]LRQL H SURJHWWL )UDQFR 3RUFHOODFFKLD

9LFH 3UHVL

GHQWH GHO *UXSSR 7HFQLFR GL &RQILWDUPD

7UDQVL]LRQH

HFRORJLFD WHFQLFD QDYDOH UHJRODPHQWD]LRQH ULFHUFD H

VYLOXSSR

´

KD DIIHUPDWR FKH O

XWLOL]]R GHO *1/ SHU OD

SURSXOVLRQH UDSSUHVHQWD LO SUHVHQWH SHU O

DUPDPHQWR

FURFHULVWLFR

/D WHFQRORJLD q PDWXUD H O

DOLPHQWD]LR

QH GHL PRWRUL GL &RVWD 6PHUDOGD VL q VYROWD LQ PRGR

UHJRODUH VHQ]D SUREOHPL H VHQ]D LQWHUUX]LRQH GDOO

HQWUDWD LQ VHUYL]LR GHOOD QDYH

1HL SURVVLPL PHVL HQWUHUj LQ VHUYL]LR DQFKH OD JHPHOOD &RVWD 7RVFDQD VHFRQGD QDYH DOLPHQWDWD D /1* GHOOD IORWWD &RVWD *OL

RELHWWLYL GHO IXWXUR SHU &RVWD VRQR UDSSUHVHQWDWL GDOO

D]]HUDPHQWR GHOOH HPLVVLRQL GL &2 GD UDJJLXQJHUH SULPD GHOOH GDWH VWD

WXWDULH

´

,Q DWWHVD FKH OH WHFQRORJLH UHODWLYH DOO

XWLOL]]R GL FRPEXVWLELOL DOWHUQDWLYL SDVVLQR GDOOD IDVH GL VSHULPHQWD]LRQH D TXHOOD

DSSOLFDWLYD SHU OD ULGX]LRQH GHOOH HPLVVLRQL OH RSSRUWXQLWj DWWXDOL VRQR UDSSUHVHQWDWH GDOO

HIILFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR FRQWLQXR

GHOOH QDYL H GHL ORUR LPSLDQWL GDOO

XWLOL]]R GHO ELR/1* SHU DOLPHQWDUH L PRWRUL GHOOH QDYL D JDV H GDOOD SUHVD GHOO

HQHUJLD GD

WHUUD LQ SRUWR 3HU TXDQWR ULJXDUGD TXHVW

XOWLPD RS]LRQH &RVWD HG LO JUXSSR &DUQLYDO LQ JHQHUDOH KD LQYHVWLWR LQ PRGR LPSRU

WDQWH SHU SUHSDUDUH OH QDYL WDQWR FKH XQD SDUWH ULOHYDQWH GHOOD IORWWD q SURQWD D ULFHYHUH HQHUJLD GD WHUUD 8OWHULRUL LQYHV

HQWL

YHUUDQQR SUHYLVWL LQ UHOD]LRQH DOO

RIIHUWD FKH L YDUL SRUWL YLVLWDWL GDOOH QDYL VDUDQQR SURQWL D SURSRUUH 0HQWUH QHL SRUWL GHJOL 6WDWL

8QLWL O

RIIHUWD q FUHVFLXWD LQ PRGR UHJRODUH QHJOL XOWLPL DQQL LQ (XURSD FL VRQR VROR SRFKL SRUWL GHOOD 1RUYHJLD H GHOOD *HU

PDQLD GRYH OH QDYL SRVVRQR VSHJQHUH L PRWRUL LQ EDQFKLQD &RVWD FRQIHUPD LO SURSULR LQWHUHVVH SHU TXHVWD WHFQRORJLD H DXVSLFD

FKH LQ,WDOLD VL SURFHGD VSHGLWDPHQWH FRQ O

HOHWWULILFD]LRQH GHOOH EDQFKLQH GLFKLDUDQGRVL GLVSRQLELOH D IRUQLUH LO SURSULR VXSSRU

WR WHFQLFR SHU OH LQL]LDWLYH GHOOH $XWRULWj 3RUWXDOL ROWUH FKH D JDUDQWLUH O

XWLOL]]R GHO VHUYL]LR XQD YROWD GLVSRQLELOH,Q SDUWLFROD

UH &RVWD YHGH FRQ LQWHUHVVH XQ LQWHUYHQWR QHO SURSULR KRPH SRUW GL 6DYRQD QHOOD VSHUDQ]D FKH SRVVD GLYHQWDUH LO SULPR SRUWR

YHUGH LQ,WDOLD ( FKH UDSSUHVHQWL XQ HVHPSLR YLUWXRVR SHU JOL DOWUL SRUWL GHOOD SHQLVROD

´

7UDQVL]LRQH HQHUJHWLFD LQ DPELWR PDULWWLPR ILQDQ]LDPHQWL SULPD FKH WHFQRORJLH

QHO VXR

LQWHUYHQWR FRQFOXVLYR GHO *UHHQ 3RUWV 6KLSSLQJ 6XPPLW GXUDQWH LO TXDOH q VWDWR DPSLDPHQWH WUDW

WDWR LO WHPD GHO UDSSRUWR WUD ILQDQ]D H WUDQVL]LRQH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D WDVVRQRPLH UHJROH H

WHFQRORJLH

)DUL]LR 9HWWRVL

&RQVLJOLHUH GL &RQILWDUPD KD ULEDGLWR OD QHFHVVLWj GL XQ DSSURFFLR ROL

VWLFR DO WHPD HYLWDQGR GL ODVFLDUH VSD]LR DG LQL]LDWLYH SULYDWH H FRQYHQ]LRQDOL

FKH JLj VWDQQR VIR

FLDQGR LQ SHULFRORVL IHQRPHQL GL

JUHHQZDVKLQJ

$O PRPHQWR LQ 8( DEELDPR WUH QRUPDWLYH FKH

ULJXDUGDQR LO 5HSRUWLQJ 1)'5 LO FROORFDPHQWR GL SURGRWWL ILQDQ]LDUL 6)'5 HG LO

6XVWDLQDEOH

)LQDQFH 7D[RQRP 5HJXODWLRQ

WXWWL H VRSUDWWXWWR QRL GHO VHWWRUH WUDVSRUWL H VKLSSLQJ GREELDPR ODYRUDUH DIILQFKp OH QRUPH

DQFLOODUL FKH UHJRODQR LO VHWWRUH LQFOXVH TXHOOH LQWHUQD]LRQDOL VL RPRJHQHL]]LQR D TXHOOH SULPDULH LPSRVWH GDJOL HQWL JRYHU

L

YL 1RQ SRVVLDPR IDUFL GHOOH QRUPH DXWRQRPH ULVFKLDQGR GL GLVWRUFHUH OD FRQFRUUHQ]D &Lz q DQFRU SL YHUR LQ DPELWR EDQFDULR

GRYH FL DVSHWWLDPR O

LQWURGX]LRQH GL DOFXQH LPSRUWDQWL IDWWRUL GL FRUUH]LRQH LQ PDWHULD GL DVVRUELPHQWR SDWULPRQLDOH TXDOL DG

HVHPSLR O

DGR]LRQH GHO

*UHHQ $VVHW 5DWLR

&RQIHUHQ]D *1/

LO RWWREUH

)DELR )DUDRQH

&DSR 6HUYL]LR 7HFQLFD 1DYDOH 6LFXUH]]D H $P

ELHQWH GL &RQILWDUPD q LQWHUYHQXWR DOOD VHVVLRQH

H[SORLW GHO VHWWRUH PDULWWLPR

ULEDGHQGR O

LPSHJQR

DUPDPHQWR LWDOLDQR D UHDOL]]DUH XQLWj DOLPHQWDWH D *1/ LQ SULPLV OH QDYL GD FURFLHUD GHO *UXSSR

&RVWD &URFLHUH PD DQFKH L WUDJKHWWL

&DURQWH 7RXULVW KD JLj UHDOL]]DWR XQ WUDJKHWWR D *1/ HG q GL

TXHVWL JLRUQL OD QRWL]LD GHO WDJOLR GHOOD SULPD ODPLHUD SHU XQD QXRYD QDYH XQLWj

GXDO IXHO

GHVWLQDWD DO

FROOHJDPHQWR FRQ OH LVROH PLQRUL

´

)DELR )DUDRQH KD SRL VRWWROLQHDWR FKH O

DUPDPHQWR LWDOLDQR LQ OLQHD

FRQ OR VKLSSLQJ JOREDOH GD WHPSR VL VWD DWWLYDQGR SHU UDJJLXQJHUH O

RELHWWLYR GHOOD GHFDUERQL]]D]LRQH GHO VKLSSLQJ PD QRQ VL SRVVRQR

LJQRUDUH OH SHFXOLDULWj GL XQ VHWWRUH FRPSOHVVR H JOREDOH FKH LQ TXDQWR WDOH YHGH OH QDYL SUHVHQWL LQ WXWWR LO PRQGR DQFKH G

HVLVWH H QRQ q QHPPHQR SUHYLVWD LQ WHPSL EUHYL OD SUHVHQ]D GL LQIUDVWUXWWXUH DGHJXDWH DOOH QXRYH HVLJHQ]H GDOO

XWLOL]]R GL FRPEXVWLELOL

DOWHUQDWLYL 'HO UHVWR LO *1/ RJJL GLVSRQLELOH q DQFRUD XQ FRPEXVWLELOH IRVVLOH PHQWUH SHU O

XWLOL]]R GL LGURJHQR DPPRQLDFD SHUPDQ

JRQR JUDQGL LQFHUWH]]H VXOOH WHFQRORJLH H L QRWHYROL FRVWL 3HU TXHVWR VHQ]D ILQDQ]LDPHQWL DGHJXDWL QRQ VDUj SRVVLELOH OR VY

SSR H

DSSOLFD]LRQH GL WHFQRORJLH FKH SHUPHWWDQR GL FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL SUHYLVWL SHU LO

,O RWWREUH GXUDQWH

OD *HQRD 6KLSSLQJ

:HHN XQD GHOHJD

]LRQH GHO

*UXSSR

*LRYDQL $UPDWRUL



JXLGDWD GDO 3UHVL

GHQWH

6DOYDWRUH G

$PLFR

KD LQFRQWUDWR O

$PP

6HUJLR /LDUGR 'LUHWWRUH 0DULWWLPR GHOOD /LJXULD H

&RPDQGDQWH GHO SRUWR GL *HQRYD H LO &RPWH $OHV

VDQGUR 3HWUL 'LUHWWRUH GHO &HQWUR GL IRUPD]LRQH

VSHFLDOLVWLFD &$ $QWRQLR 'H 5XEHUWLV,O FRPX

QH LQWHUHVVH YROWR D GLIIRQGHUH H YDORUL]]DUH OD FXO

WXUD GHO PDUH

DO FHQWUR

GHJOL LQFRQWUL

GHOOD JLRUQD

WD

ZZZFRQILWDUPDLW

Terminalismo e Logistica fra sfide energetiche ed innovazioni tecnologiche

WHFQRORJLFKH

LO RWWREUH )DEUL]LR 9HWWRVL &RQVLJOLHHUH &RQILWDUPD q

LQWHUYHQXWR DO FRQYHJQR RUJDQL]]DWR D 3LDFHQ]D GXUDQWH O

¶

ƒ HGL]LRQH

GHOOH *LRUQDWH,WDOLDQH GHO 6ROOHYDPHQWR H GHL 7UDVSRUWL (FFH]LRQDOL

LOOXVWUDQGR LO TXDGUR GL LQVLHPH GHO PHUFDWR GHO

SURMHFW FDUJR

FRPSD

UDQGR O

DOWHUQDWLYD GHO

WXWWR VWUDGD

HD TXHOOD

LQWHUPRGDOH

´

I trasporti marittimi in un mondo globalizzato

LO RWWREUH /XFD 6LVWR

'LU *HQ GL &RQILWDUPD q LQWHUYHQXWR DO &RQYHJQR

3HU OR JUDQ PDU GHOO

HVVH

UH 6XSHUILFL RQGH H IRQGDOL GHO QRVWUR HVLVWHUH SUHVVR OD 6FXROD 6RWWXIILFLDOL

GHOOD 0DULQD 0LOLWDUH D 7DUDQWR,O GLEDWWLWR VL q FRQFHQWUDWR VXOO

LQGLVSHQVDELOLWj

GHOOD ORJLVWLFD PDULWWLPD SHU LO QXRYR RUGLQH JOREDOH H SHU OH VILGH GHOOD WUDQVL

]LRQH HFRORJLFD 8QD FDWHQD ORJLVWLFD HIILFDFH SHUPHWWH LQIDWWL GL HYLWDUH JOL

VSUHFKL H GL DJLUH VXOOD VRVWHQLELOLWj HFRQRPLFD GHO VHWWRUH,O 'LUHWWRUH KD LQROWUH

VRWWROLQHDWR TXDQWR LQYHVWLUH VXL JLRYDQL H VXOOD ORUR IRUPD]LRQH VLD IRQGDPHQWD

OH SHU ULVYHJOLDUH OD FXOWXUD PDULWWLPD GHO 3DHVH 6ROR FRVu OH QXRYH JHQHUD]LRQL

SRWUDQQR FRQWULEXLUH D FRVWUXLUH XQ IXWXUR FKH ULHVFD DG HPHUJHUH GDOOD SHULFRORVD



EOLQGQHVV

FXL O

,WDOLD GD WHPSR DVVLVWH 3HUFKp LO ULODQFLR GHO 3DHVH QRQ SXz SUHVFLQGHUH GDO PDUH

´

Nuova Visual Identity di Costa Crociere

³

'RSR OD ULSDUWHQ]D GHOOH QDYL

DEELDPR SHQVDWR D XQ ULQQRYDPHQWR QHOOD QRVWUD RIIHUWD LQWURGXFHQGR LQQRYD

]LRQL FRVu LPSRUWDQWL FKH SRVVLDPR SDUODUH GL XQ QXRYR PRGR GL YLDJJLDUH FRQ

&RVWD 9RJOLDPR FKH FKL YLHQH LQ YDFDQ]D FRQ QRL SRVVD YLYHUH HVSHULHQ]H

XQLFKH FKH DUULFFKLVFRQR VFRSUHQGR OH GHVWLQD]LRQL LQ PDQLHUD SL DXWHQWLFD

SURIRQGD H VRVWHQLELOH



DIIHUPD 0DULR =DQHWWL '* GL &RVWD &URFLHUH

'D

ROWUH DQQL &RVWD q VLQRQLPR GL YLDJJLR LQ FURFLHUD,Q TXHVWR PRPHQWR FRVu LPSRUWDQWH SHU OD

ULSUHVD GHO WXULVPR DEELDPR YROXWR ULVFULYHUH LO IXWXUR GHOOH FURFLHUH LQ FKLDYH SL UHVSRQVDELOH H

DWWHQWD DOOH SHUVRQH H DO SLDQHWD FRQ O

RELHWWLYR GL JXLGDUH LO VHWWRUH YHUVR LO ULWRUQR D TXHOOD FUH

VFLWD FRVWDQWH FKH DYHYD SULPD GHO

´

&RVWD &URFLHUH KD GHFLVR DQFKH GL HYROYHUH LO SURSULR

VHJQR GLVWLQWLYR FRQ XQD QXRYD YLVXDO LGHQWLW /

HOHPHQWR GL PDJJLRU QRYLWj q UDSSUHVHQWDWR GDO

ORJR LQ SDUWLFRODUH GDO VXR HOHPHQWR SL ULFRQRVFLELOH O

LFRQLFD

´

FKH GD ROWUH DQQL DF

FRPSDJQD OH QDYL &RVWD LQ WXWWL L PDUL GHO PRQGR /D QXRYD

q LQIDWWL O

XQLRQH GL GXH GLYHUVL

HOHPHQWL OD WHUUD UDSSUHVHQWDWD DOOD SDUWH LQIHULRUH GHO ORJR GL FRORUH JLDOOR H LO PDUH OD SDUWH

VXSHULRUH EOX FKH JUD]LH DO YLDJJLR LQ FURFLHUD FRQ &RVWD VL XQLVFRQR QHOOD VWHVVD XQLFD HVSHULHQ

]D

;;,9 (XURPHG &RQYHQWLRQ )URP /DQG WR 6HD

LQFHQWUDWR VXOOD

GHFDUERQL]

]D]LRQH GHO WUDVSRUWR YLD PDUH FRPH FKLDYH GL VYLOXSSR SHU OD FRPXQLWj LQWHUQD

]LRQDOH GDOO

¶

DO RWWREUH D 9DOHQFLD VL WLHQH LO VXPPLW LQWHUQD]LRQDOH RUJDQL]

]DWR GDO *UXSSR *ULPDOGL FKH ULXQLVFH WRS SODHU GHO PRQGR LVWLWX]LRQDOH

GHOOD ILQDQ]D GHOOD ORJLVWLFD GHOOD SRUWXDOLWj H GHL WUDVSRUWL

2JJL SL FKH PDL

LQGXVWULD PDULWWLPD q FKLDPDWD D VYLOXSSDUH HG DSSOLFDUH OH VROX]LRQL SL LQQRYD

WLYH H WHFQRORJLFKH SHU DEEDWWHUH OH HPLVVLRQL QRFLYH

KD GLFKLDUDWR (PDQXHOH

*ULPDOGL



/D FULVL FKH DEELDPR YLVVXWR FL KD LQVHJQDWR FKH LO PRQGR DWWHQGH FRQ

ILGXFLD XQD QXRYD QRUPDOLWj q UHVSRQVDELOLWj GL WXWWL QRL FRPSUHQGHUH L FDPELD

PHQWL H IDYRULUH LO SURFHVVR GL GHFDUERQL]]D]LRQH GHO WUDVSRUWR PDULWWLPR

6RQR

RUJRJOLRVR GL SRWHU DIIHUPDUH FKH QHJOL XOWLPL PHVL LO QRVWUR *UXSSR KD GDWR SURYD GL JUDQGH

UHVLOLHQ]D 1RQRVWDQWH OD FULVL VDQLWDULD HG HFRQRPLFD H OD WRWDOH PDQFDQ]D GL ULVWRUL DEELDPR

FRQIHUPDWR JOL LQYHVWLPHQWL SUHYLVWL SHU O

DPSOLDPHQWR GHOOD IORWWD H O

LPSHJQR SURDWWLYR D IDYRUH

GHOOD VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH

KD FRQFOXVR *ULPDOGL

3ROR XQLYHUVLWDULR GL &LYLWDYHFFKLD LQ (FRQRPLD &LUFRODUH

PLVVLRQH GL &RQILWDUPD GL

DSULUH O

DXOD DO PDUH

KD WURYDWR FRQIHUPD

QHO 3ROR 8QLYHUVLWDULR GL &LYLWDYHFFKLD GLVWDFFDPHQWR GHOO

8QLYHUVLWj

GHJOL 6WXGL GHOOD 7XVFLD Ê LQIDWWL LQL]LDWR OXQHGu VHWWHPEUH FRQ

LQWHUYHQWR GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH /XFD 6LVWR LO FRUVR GL /RJLVWLFD

,QGXVWULDOH 'LJLWDOH H 6RVWHQLELOH FKH VL FROORFD QHOO

DUHD GHGLFDWD DOOD

%OXH (FRQRP

LQWHUQR GHO 'LSDUWLPHQWR GL (FRQRPLD,QJHJQH

ULD 6RFLHWj H,PSUHVD FRQ O

RELHWWLYR GL SURVHJXLUH LO SHUFRUVR GL DYYLFLQDPHQWR GL VWXGHQWL H

DFFDGHPLFL DOO

LQGXVWULD PDULWWLPD QD]LRQDOH HFFHOOHQ]D GHO 3DHVH

CONFITARMA

)RWR 6KLS6KRUH

ZZZFRQILWDUPDLW

,7$/,$

%,7$/< )LQDO 6XPPLW

5HVKDSHU

WKH )XWXUH,QFOXGH 6KDUH $FW

´

¶

RWWREUH

VL q FKLXVR D D 5RPD LO 6XPPLW ILQDOH GHO %

XQR GHL SL DXWRUHYROL HQJDJHPHQW JURXS GHO

* FKH UDSSUHVHQWD ROWUH POQ GL LPSUHVH D

OLYHOOR JOREDOH /D &KDLU GHO % (PPD 0DUFH

JDJOLD KD FRQVHJQDWR D 0DULR 'UDJKL LQ TXDOLWj

GL 3UHVLGHQWH GHO * OH UDFFRPDQGD]LRQL VYL

OXSSDWH LQ XQ DQQR GL ODYRUR GDO VHWWRUH SULYDWR

H GDOOH FRQIHGHUD]LRQL LQGXVWULDOL GHL SDHVL *

VXOOH SULRULWj VWUDWHJLFKH SHU OD FUHVFLWD JOREDOH

GDOOD WUDQVL]LRQH HQHUJHWLFD DOOD WUDVIRUPD]LRQH

GLJLWDOH GDO FRPPHUFLR H JOL LQYHVWLPHQWL DOOD

VDOXWH GDO ODYRUR H IRUPD]LRQH DOOD VRVWHQLELOLWj H DO ZRPHQ HPSRZHUPHQW GDOOD ILQDQ]D VRVWHQL

ELOH DJOL LQYHVWLPHQWL QHOOD ULJHQHUD]LRQH XUEDQD 1HOO

LQGLFDUH LO SHUFRUVR SHU VRVWHQHUH LO * H

WUDVIRUPDUH OH FULWLFLWj LQ QXRYH RSSRUWXQLWj DWWUDYHUVR SROLWLFKH H PLVXUH FRQFUHWH H PLVXUDELOL OD

'LFKLDUD]LRQH )LQDOH GHO % LQGLFD WUD OH SULQFLSDOL SULRULWj LQWHUURPSHUH OD VSLUDOH SURWH]LRQLVWL

FD H ULJHQHUDUH O

2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHO &RPPHUFLR DFFHOHUDUH OD GHFDUERQL]]D]LRQH GHOO

H

FRQRPLD JOREDOH H OD WUDQVL]LRQH YHUVR PRGHOOL HQHUJHWLFL VRVWHQLELOL DOOLQHDUH H PLJOLRUDUH LO PR

QLWRUDJJLR GHL ULVFKL OD SUHYLVLRQH GHOOH FULVL H OD WUDVSDUHQ]D GHL SLDQL GL SUHSDUD]LRQH DOOH FULVL

JOREDOL VRVWHQHUH OD WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH SHU IDYRULUH O

LQFOXVLRQH H OD FUHD]LRQH GL QXRYH FRP

SHWHQ]H SURPXRYHUH OD ULJHQHUD]LRQH XUEDQD H JOL LQYHVWLPHQWL DG LPSDWWR VRFLDOH VRVWHQHUH JOL

LQYHVWLPHQWL QHOOD VDOXWH H QHOOH VFLHQ]H GHOOD YLWD FRPH ULVRUVH VWUDWHJLFKH FROPDUH LO GLYDULR GL

JHQHUH SURPXRYHUH XQD JRYHUQDQFH VRVWHQLELOH SXEEOLFD H SULYDWD EDVDWD VXOO

LPSHJQR SHU OD OHJDOLWj H OD ORWWD DOOD FRUUX]LR

QH

PRGHUQL]]DUH

OH SROLWLFKH SHU O

LPSLHJR H L VLVWHPL HGXFDWLYL 3HU UDJJLXQJHUH TXHVWL RELHWWLYL (PPD 0DUFHJDJOLD KD VRWWROLQHDWR FKH

q QHFHVVDULD XQD

FRRSHUD]LRQH HFRQRPLFD SL FRHVD H XQD JRYHUQDQFH PXOWLODWHUDOH DO SDVVR FRQ L WHPSL SHUVHJXHQGR SROLWLFKH GL ELODQFLR DPEL]

H H FRRUGL

QDWH FKH IXQJDQR GD FRUROODULR DOOH SROLWLFKH PRQHWDULH QHO VRVWHQHUH OD ILGXFLD H JOL LQYHVWLPHQWL &RQVWDWLDPR VHJQDOL LQF

JJLDQWL OD FRR

SHUD]LRQH H OD FROODERUD]LRQH YHQJRQR FRQVLGHUDWH DGHVVR FKLDUDPHQWH FRPH O

XQLFR PRGR SHU FRQWUDVWDUH H DIIURQWDUH OH PLQDFFH FRPX

´

1HO LO 3,/ JOREDOH SRWUHEEH DXPHQWDUH GHO H GHO FLUFD QHO PHQWUH LO YROXPH JOREDOH GHO FRPPHUFLR SRWUHEEH UD

LXQ

JHUH TXHVW

DQQR XQ

HVSDQVLRQH GHO H GHO QHO ,O 6XPPLW ILQDOH GHO % RUJDQL]]DWR GD &RQILQGXVWULD KD YLVWR OD SDUWHFLSD]LR

QH WUD JOL DOWUL

ROWUH FKH GHO 3UHVLGHQWH GL &RQILQGXVWULD &DUOR %RQRPL GHOOD 3UHVLGHQWH GHO % (PPD 0DUFHJDJOLD H GHL SUHVLGHQWL GHOOH

WDVN IRUFH

GL 'DQLHOH )UDQFR 0LQLVWUR GHOO

(FRQRPLD H )LQDQ]H (OHQD %RQHWWL 0LQLVWUR GHOOH 3DUL 2SSRUWXQLWj H GHOOD )DPLJOLD 9LWWRULR

&RODR 0LQLVWUR GHOO

,QQRYD]LRQH 7HFQRORJLFD 5REHUWR &LQJRODQL 0LQLVWUR GHOOD 7UDQVL]LRQH (FRORJLFD /XLJL 'L 0DLR 0LQLVWUR GHJOL $I

IDUL (VWHUL H GHOOD &RRSHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH -DQHW

