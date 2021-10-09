(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 ZZZ&#x0011;FRQILWDUPD&#x0011;LW
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1HL SURVVLPL PHVL HQWUHUj LQ VHUYL]LR DQFKH OD JHPHOOD &RVWD 7RVFDQD&#x000F; VHFRQGD QDYH DOLPHQWDWD D /1* GHOOD IORWWD &RVWD&#x0011; *OL
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RIIHUWD q FUHVFLXWD LQ PRGR UHJRODUH QHJOL XOWLPL &#x0018; DQQL&#x000F; LQ (XURSD FL VRQR VROR SRFKL SRUWL GHOOD 1RUYHJLD H GHOOD *HU&#x0010;
PDQLD GRYH OH QDYL SRVVRQR VSHJQHUH L PRWRUL LQ EDQFKLQD&#x0011; &RVWD FRQIHUPD LO SURSULR LQWHUHVVH SHU TXHVWD WHFQRORJLD H DXVSLFD
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UH &RVWD YHGH FRQ LQWHUHVVH XQ LQWHUYHQWR QHO SURSULR KRPH SRUW GL 6DYRQD QHOOD VSHUDQ]D FKH SRVVD GLYHQWDUH LO SULPR SRUWR
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