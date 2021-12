(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Si è svolta oggi a Palazzo Mosti, su convocazione del Sindaco Clemente Mastella, una riunione della Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla quale hanno preso parte tra gli altri, l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo, il dirigente Antonio Iadicicco ed il tecnico comunale architetto Antonella Moretti che, nell’ambito della riunione, hanno presentato una guida sintetica dei programmi in corso di realizzazione ed in programmazione in coerenza con le mission del PNRR ed un primo approccio alla nuova visione del Piano Urbanistico Comunale.

“E’ di fondamentale importanza avere ben chiaro il quadro degli interventi strategici previsti nel PNRR al fine di perseguire una visione integrata del Governo del Territorio, per realizzare una pianificazione urbana i cui temi principali saranno: sostenibilità, innovazione, inversione di tendenza nel consumo dei suoli a vantaggio di aree verdi e forestazione urbana. Occorre infatti un totale cambio di passo per dar vita ad un Piano della Transizione Ecologica, che in linea con i tempi ed i cambiamenti in atto, prospetti per Benevento una rinnovata visione di Città resiliente e sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico.

Abbiamo ritenuto opportuno presentare alla Cabina di Regia un opuscolo informativo che illustrasse non solo i progetti in corso di realizzazione come i Pics o le opere inserite nel Piano delle Periferie, ma anche idee progettuali calate nelle singole missioni del PNRR utili a favorire un approccio integrato con tutte le Istituzioni coinvolte”.

Molly Chiusolo – Assessore all’Urbanistica

