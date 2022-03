(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=528d95ef54&e=f3004cd878)

NON IMPORTA: UN TRIBUTO A NEVERMIND

In occasione del 55° compleanno di Kurt Cobain, e in occasione dei 30 anni dall’uscita di Nevermind, il 20/02/2022 un gruppo di artisti indipendenti della scena alternativa italiana ha deciso di rendere omaggio all’uomo che ha cambiato per sempre le loro vite e il loro modo di fare Musica, con l’uscita di una Compilation pubblicata da Micidiale Records dal titolo “Non Importa – un tributo a NEVERMIND”.

Ognuno a suo modo – con il proprio stile, o uscendo fuori dalla propria comfort zone, sviscerando e giocando con l’essenza delle canzoni di Cobain – ha interpretato una delle 12 canzoni di Nevermind, il disco che ha dato il via all’esplosione del grunge e ha definito il sound di una generazione.

I Malbianco interpretano uno dei pezzi più forti ed energici del disco, presentando una versione di “Stay Away”, decimo brano del disco.

Qui troviamo, alternato al testo del brano pubblicato nell’iconico disco anni ’90, una citazione ai primissimi Nirvana con il ritornello che recita “Pay to play”.

Oltre a questo ci saranno altre sorprese interessanti in questa versione di Malbianco.

Questa compilation è un atto di Amore, e come l’Amore non pretende di essere perfetta, ma di essere “sentita”.

“NON IMPORTA”

—————————————————————

1. SMELLS LIKE TEEN SPIRIT – YES DADDY YES

2. IN BLOOM – LANAVETRO E URAGANI

3. COME AS YOU ARE – L’IRA DELL’AGNELLO

4. BREED – IL RE TARANTOLA

5. LITHIUM – KALE

6. POLLY – DENISE

7. TERRITORIAL PISSING – JOHNNY DALBASSO

8. DRAIN YOU – ANTUNZMASK

9. LOUNGE ACT – GIUSEPPE PAGLIARULO

10.STAY AWAY – MALBIANCO

11. ON A PLAIN – DISAGIO

12. SOMETHING IN THE WAY – COMECARBONE

Malbianco – “Stay Away”

