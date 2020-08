“NON è GIUSTO ADDITARE COME UNTORE CHI è ANDATO IN VACANZE” TOSI: “SE I NUOVI CONTAGI ERANO PREVEDIBILI, CI SPIEGHINO ORACOME PENSAVANO DI AFFRONTARLI SENZA COLPEVOLIZZARE GLI ITALIANI”

(AGENPARL) – sab 22 agosto 2020 “Non è giusto additare come untore chi è andato in vacanze”

Tosi: “Se i nuovi contagi erano prevedibili, ci spieghino ora

come pensavano di affrontarli senza colpevolizzare gli italiani”

RICCIONE 22 agosto 2020 – “Non è giusto demonizzare intere località

balneari, dalla Sardegna alla Romagna. Non è giusto continuare a parlare

delle discoteche, con quel pregiudizio vetusto come se i locali fossero dei

gironi dell’Inferno dantesco capaci di infettare non solo di virus ma di

malcostume. Quelle situazioni, almeno a Riccione, sono storia vecchia.

I locali d’intrattenimento, oggi, sono imprese economiche sempre più

qualificate, i titolari sono imprenditori che hanno investito e assunto. E che

investiranno e assumeranno sul territorio. Non è giusto trattare come untori i

cittadini italiani che sono andati in vacanza. Gli italiani sono stati ligi alle

regole, quando abbiamo chiesto loro di stare in casa, l’hanno fatto. Quando è

stato possibile uscire, hanno fatto le vacanze in Italia, nel rispetto delle regole

e dei protocolli, dando una mano all’economia italiana.

Ma ora sembra di sentirli certi commenti: “Sono voluti andare in vacanza,

sono voluti andare a ballare e ora ci contagiano”. Vacanze, divertimento e

feste, tutte cose superflue, tutte cose che “i benpensanti del giorno dopo”

definirebbero attività effimere e sacrificabili. Io dico che non è giusto, perché

oltre ad uccidere il buonsenso, qui si sta ammazzando l’economia di intere

Regioni italiane. Da sindaco di Riccione, mi sento pienamente e

doverosamente chiamata in causa quando si parla di vacanza e quando si

parla di intrattenimento. Per noi significano lavoro, economia, impresa,

sussistenza per la comunità. Per noi significano strade asfaltate, scuole

nuove, aiuti alle famiglie più fragili. Sono ancora cose superflue? Non è

giusta questa campagna allarmista partita nei confronti di chi ritorna dalle

vacanze. Ho sentito diversi esperti, compreso Brusaferro, sostenere che

questo aumento di casi era atteso. Se atteso e prevedibile, allora mi chiedo,

non era forse più gestibile di qualcosa di inatteso? Dopo otto mesi, questa

gestione della pandemia non può più reggere. Servono soluzioni, non uno

stato di emergenza perenne. Ancora una volta si condannano i

comportamenti dei liberi cittadini, solo perché tentano di vivere una normalità,

come andare in vacanza, andare a ballare, andare a scuola e pensate un

po’… andare a votare, mentre le soluzioni sanitarie? Quelle dove sono?

Come lo si sta curando oggi il coronavirus? Se la situazione è davvero così

così drammatica, allora non basterà l’aver chiuso le discoteche. Perché non

vorrei che finisse come qualche lucido analista ha ipotizzato già in maggio e

cioè: “Ci fanno fare un po’ d’estate e poi ci richiudono, magari facendo saltare

le elezioni e la scuola, dando però la colpa agli italiani”. Non è giusto!

🔊 Listen to this