Aosta, martedì 20 luglio 2020

Nomine di competenza regionale: avviso pubblico per la presentazione delle candidature per le cariche negli organi sociali della società Finaosta S.p.A.

L’Amministrazione regionale informa che è possibile presentare la candidatura, entro le 23.59 di mercoledì 4 agosto 2021, per le cariche negli organi sociali della società Finaosta S.p.A.

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp.

Tutte le candidature precedentemente presentate per la società in questione non sono più valide e saranno stralciate dall’Albo delle nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 7 della l.r.11/1997. I soggetti precedentemente inseriti nell’Albo che abbiano interesse alle cariche in questione dovranno ripresentare, per la loro valutazione ai sensi della nuova disciplina statale e regionale, la propria candidatura con le modalità sopra indicate.

