NOMINE, DAVIDE BORDONI (LEGA): IN CAMPIDOGLIO LOTTIZZAZIONE SENZA PRECEDENTI

(AGENPARL) – dom 21 marzo 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI, “In Campidoglio lottizzazione senza precedenti, mogli, sorelle,

amici ed ex colleghi: tutti nella casa, non più di vetro, del Comune di

Roma. L’Amministrazione chiarisca su questa ultima infornata di nomine;

desta scandalo questo criterio “familistico” con personaggi assunti in

Campidoglio non per meriti e competenze”. Così il consigliere segretario

d’Aula in Assemblea Capitolina, Davide Bordoni che aggiunge: “Sfumata la

nomina e forse pure la liaison tra Fruci e il dj Alessandro Capo, si

finalizza invece un posto al Cda del Bioparco per Andrea Ciannavei, membro

del collegio dei probiviri del Movimento, legale della Sindaca e del

Movimento 5 Stelle; ma la partita scapoli contro ammogliati continua con la

compagna dell’assessore al Bilancio Lemmetti che entrerà nello staff del

collega assessore all’Urbanistica. Quest’ultima, professione libraia, non

risulta avere particolari competenze in materia, anche se si dedicherà a

funzioni di segreteria per oltre 20mila euro da qui a fine consilatura.

Vaglieremo le delibere, vogliamo capire – sottolinea Bordoni – la ragione

di tutte queste nomine, e conoscere i curricula di tutti i neo nominati.

Non si puo’ andare avanti così’, con molto sperpero e nessun beneficio per

Roma, in un momento in cui la crisi economica imporrebbe una gestione dei

soldi pubblici più accorta e meno euforica. La Lega presenterà un esposto

dettagliato alla Corte dei Conti”. Così in una nota Davide Bordoni della

Lega-Salvini Premier

