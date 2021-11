(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 [UNIPV]

Il Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto nominato

Presidente della Commissione nazionale per gli alloggi e le residenze degli studenti universitari

PAVIA 25/11/2021. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa con decreto numero n.1055 del 2021 ha nominato il Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto Presidente della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari.

La Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti e provvede all’istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale per studenti universitari e delle relative richieste di cofinanziamento ai sensi della legge 338 del 2000.

Si tratta di un settore strategico, finanziato anche nell’ambito del Recovery plan (PNRR), che si propone il potenziamento e il miglioramento della qualità della vita e della formazione universitaria.

Nel nostro Paese solo il 3% degli studenti alloggia in una residenza universitaria, contro il 18% della media in Europa, dove quasi uno studente su 5 scegli di studiare in un alloggio universitario (dato Eurostudent 2020). Grazie alla legge 338 e ai progetti finanziati, nell’arco degli ultimi 15 anni l’Italia ha registrato un incremento del 36% di posti letto. Un ulteriore importante sviluppo è atteso anche grazie all’attività della Commissione paritetica. Compito della Commissione è infatti quello di curare e sviluppare la diffusione delle residenze universitarie nel nostro Paese, esercitando un ruolo di indirizzo e verifica dell’attuazione dei progetti.

Il Rettore Francesco Svelto, come Presidente, porta alla Commissione l’esperienza consolidata del campus universitario di Pavia che con i suoi 18 collegi (pubblici e privati) ha elaborato un modello di vita universitaria che integra residenzialità ed esperienza formativa.

La Commissione è costituita in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero e delle Regioni; ne sono membri: Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia e Presidente, Lorenzo Bacci, esperto Regione Toscana e segretario; Maria Cristina Borocci, esperta Regione Marche; Roberta Cabiati, esperta Regione Piemonte; Giuseppe Catalano, professore ordinario di Ingegneria gestionale, Sapienza Università di Roma; Stefano Ferrarese, esperto Regione Veneto; Luca Guido, Ingegnere; Maria Raffaella Lamacchia, esperta Regione Puglia; Vincenzo Lucci, esperto Regione Emilia Romagna; Luigi Maffei, professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Pierpaolo Olla, esperto Regione Friuli Venezia Giulia; Alberto Scuttari, direttore generale dell’Università degli Studi di Padova, Giampiero Marchiò, CDP Immobiliare SGR S.p.A., Eleanor Spaventa, professore ordinario di diritto dell’Unione Europea dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

