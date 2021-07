(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 NOMADI, POLITI-CERQUONI (LEGA): “RAGGI DÁ NUMERI A LOTTO”

Roma, 16/7/2021 – “Virginia Raggi non smette di sorprendere. Mente sapendo di mentire. Oggi ha annunciato che la popolazione nomade a Roma è

diminuita, tra insediamenti regolari e non, di quasi il 40%. Una bugia bella e buona che i romani vivono ogni giorno sulla loro pelle. Siamo avviliti, da

forza politica, ma anche da cittadini della Capitale, di tanta pochezza da parte del M5S. Bugie su bugie, che stanno distruggendo la nostra città. I

campi vanno chiusi veramente, non attraverso post sui social network”.

Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Flavia Cerquoni, dirigente Lega Roma.

