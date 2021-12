(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Nola (Napoli) – Sabato pomeriggio la presentazione del libro “I giorni oscuri del soldato Foti”, edito da Itamil, Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito.

Sarà presentato sabato 18 dicembre 2021, alle ore 18.15, a Nola (NA), nell’auditorium “La casa del mutilato”, in via Fonseca 1, il libro dal titolo “I giorni oscuri del soldato Foti”, edito da Itamil, l’Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito.

“È la storia triste di Girolamo Foti, detto Mirco – dichiara il sindacato Itamil – un militare processato per aver espresso il suo diritto di critica nei riguardi di alcuni superiori. Un processo che è costato molti soldi ai contribuenti italiani, anche per l’alto numero di caserme dei Carabinieri incaricate delle indagini. Girolamo, che aderisce al nostro Sindacato, è stato eletto delegato nazionale del Cocer per tre mandati consecutivi. Ha dato voce ai colleghi, portando all’attenzione della stampa nazionale i problemi dei Volontari dell’Esercito. In coincidenza con l’espletamento del suo mandato si è dovuto difendere da un’odissea giudiziaria. Ma è andato avanti a testa alta – conclude il Sindacato Itamil – sicuro di essere nel giusto, come gli ha riconosciuto nel 2019 il Tribunale Militare di Napoli.”

🔊 Listen to this