(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 “Nessuno può girarsi dall’altra parte”!

Lo dichiarano i consiglieri Comunali del Gruppo Noi per Torrice, Giammarco Florenzani, Fabrizio De Santis e Valtere Tallini,

“Tutti nel nostro piccolo dobbiamo affrontare la Crisi Ucraina che si ripercuoterà già nel brevissimo periodo anche su tutti noi.

Dovremo affrontare un’emergenza umanitaria oltre ad una grave crisi economica per famiglie ed imprese colpite dal forte aumento dei prezzi di Gas, Luce e materie prime.

Il Nostro Piccolissimo Contributo è in questa nostra proposta di Delibera consiliare in 4 punti con richiesta urgente di convocazione del Consiglio Comunale :

✔️ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE IMPEGNA LA RESPONSABILE COMUNALE DELLA RAGIONERIA A CREARE NEL PROSSIMO BILANCIO PREVISIONALE UN CAPITOLO DI SPESA DENOMINATO “SOSTEGNO COMUNALE PER EMERGENZA GAS E LUCE” CON UN DOTAZIONE DI ALMENO 50.000 EURO DA CONCEDERE A PRIVATI CITTADINI ED IMPRESE IN DIFFICOLTA’

✔️PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE IMPEGNA LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, DI CONCERTO CON LA GIUNTA E LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, A REDIGERE UN PIANO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

✔️ PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CHE IMPEGNA IL SINDACO A CHIEDERE AL RESPONSABILE MANUTENZIONE DI ESPORRE SUL NOSTRO ENTE, UNITAMENTE ALLA BANDIERA ITALIANA ED A QUELLA EUROPEA, ANCHE LA BANDIERA UCRAINA, COME CONTRIBUTO IDEALE DEL NOSTRO ENTE AL DIRITTO ALL’INTEGRITA’ TERRITORIALE ED ALLA SOVRANITA’ DELL’UCRAINA

✔️ PROPOSTA A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DESTINARE ALMENO L’INDENNITA’ DEL MESE DI MARZO 2021 AL SOSTEGNO UMANITARIO IN UCRAINA TRAMITE OFFERTA UNITARIA E CONGIUNTA ALLA CROCE ROSSA O A ENTE NON GOVERNATIVO RICONOSCIUTO CHE SI RITERRA’ OPPORTUNO .