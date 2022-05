(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 NOI DI CENTRO: KERMESSE DI MASTELLA SABATO A NAPOLI

“Ripartire dal Centro. Per l’Italia, per gli italiani”. È questo il tema della manifestazione nazionale di Noi Di Centro, il partito di Clemente Mastella, che si terrà sabato 4 giugno a Napoli, dalle ore 10 a Città della Scienza. “Il Centro sarà il motore propulsore della discussione ma parleremo anche di economia, imprese, famiglie, lavoro. Insomma sarà una mattinata molto interessante”, spiega il segretario nazionale Mastella che concluderà i lavori intervistato da Massimo Adinolfi, editorialista de Il Foglio e Il Mattino, e Marco De Marco, editorialista de Il Corriere della Sera. Ci sarà spazio per un dibattito sulla possibilità di aggregare il Centro in un unico partito moderato da Mario Ajello, editorialista de Il Messaggero, con gli interventi di Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Italia al Centro, Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità del Senato di Italia Viva, e Giorgio Merlo, presidente nazionale di Noi Di Centro. Sempre sul futuro del Centro interverrà il sondaggista Antonio Noto. I temi legati al lavoro e all’economia saranno affidati alle testimonianze di Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Napoli, e Doriana Bonavita, segretario generale Cisl della Campania.

