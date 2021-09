(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Un cordiale saluto.

Chiara Leandri

Ufficio Cultura Noale

NOALE – LA PROPOSTA PER IL VENETO LEGGE 2021

«SE AMI UN LIBRO AFFIDALO AL BOOKCROSSING»

E’ la moda del «bookcrossing»: dal Kansas fino alla Rocca di Noale,

c’è chi “abbandona” libri affinché siano letti e scambiati

Il bookcrossing nasce nell’aprile 2001 grazie a un 36ennne di Kansas City, Ron Hornbaker, e da allora oltre 30 mila persone in tutto il mondo hanno già trovato la sua idea tanto geniale e romantica da partecipare per puro amore della letteratura.

Questa l’idea di base: “Se ami un libro, lascialo libero. Non costringerlo negli spazi soffocanti di uno scaffale: leggilo, e poi abbandonalo su una panchina, in spiaggia, alla fermata del bus. Il mondo può diventare la libreria più bella del mondo, a costo zero”.

