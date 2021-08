(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 NO VAX: GIACOMONI (FI), LORO VIOLENZA DEVE ESSERE BLOCCATA DA TUTTI, SENZA SE E SENZA MA

“La violenza dei no vax deve essere bloccata subito da tutti, senza se e senza ma. Forza Italia per contrastare le loro follie propone una massiccia campagna di informazione istituzionale sulla efficacia dei vaccini e premi ed incentivi economici a chi si vaccina, soprattutto se giovani”. Così al TG3 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

