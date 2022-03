(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 No-Vax: De Fazio (UILPA PP), siamo tutti Pier Paolo Bombardieri

Roma, 14 mar. – “A nome di tutta la UILPA Polizia Penitenziaria, oltre che personale, esprimo vicinanza, solidarietà e sostegno al Segretario Generale della UIL, Pier Paolo Bombardieri, oggetto del vile atto intimidatorio di stamattina a Reggio Emilia”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, a proposito del manifesto intimidatorio, con svastiche e simbologia no-vax, ritrovato stamani sulla porta della sede UIL di Reggio Emilia.

“Pier Paolo Bombardieri, nelle sue funzioni di Segretario Generale della UIL, interpreta ed esprime al meglio il pensiero e le rivendicazioni di ciascuno di noi e di ogni iscritto, ma anche di milioni di cittadini che si riconoscono a prescindere dall’adesione formale nel Sindacato delle Persone. Ogni attacco a Bombardieri, pertanto, non può che essere rivolto a ciascuno di noi e da tutti noi viene rispedito al mittente con l’annotazione che non ci lasceremo intimidire e non arretreremo di un passo nelle nostre battaglie per l’affermazione dei valori, dei diritti, della sicurezza e della giustizia sociale e contro ogni tentativo di offesa alla democrazia”, aggiunge il Segretario della UILPA PP”.