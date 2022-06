(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 Nigeria, Dreosto (Lega): “Si abbia il coraggio di parlare di genocidio contro i cristiani nel mondo”

Bruxelles, 5 giu – “L’attacco contro i cristiani in Nigeria marca un attacco senza precedenti alla libertà religiosa. I 50 morti nel giorno della Pentecoste segnano l’ennesimo esempio della persecuzione dei cristiani nel mondo. Dalla Corea del Nord all’Iraq, dalla Cina alla Nigeria, chi vuole pregare liberamente la Bibbia si trova impossibilitato a farlo. È necessario che l’Occidente intervenga con decisione è abbia il coraggio di parlare chiaramente di genocidio contro i cristiani e non si nasconda dietro frasi politicamente corrette per nascondere l’odio anti cristiano che purtroppo esiste in molte parti del mondo, anche occidentale.”

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Marco Dreosto, componente dell’Inter gruppo del Parlamento europeo sulla persecuzione dei cristiani.

