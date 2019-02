(AGENPARL) – gio 21 febbraio 2019 Â Â Â Â Â Â Â

    Â

Nieuwe jas voor personenvennootschap

============================================================

21 februari 2019 – 14:15

————————————————————

Het wordt makkelijker voor ondernemers om een bedrijf te

starten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de

zogeheten personenvennootschap in een nieuwe, moderne jas

steken. Duidelijke en eenvoudige regels moeten deze

laagdrempelige rechtsvorm beter laten aansluiten bij de

wensen van het handelsverkeer. Dat bespaart tijd en geld.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag via internet

in consultatie is gegaan.

Â

Er zijn in Nederland ongeveer 231.000

personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap

onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).

Vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), in de

agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruik

gemaakt van deze personenvennootschappen.

Â

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt

onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en

beroepsbeoefenaren (onder wie advocaten, notarissen en

artsen). Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe

te treden en houdt de vennootschap – zonder nadere

afspraak – op te bestaan als een vennoot wil uittreden.

Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te

groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor

degenen die met een personenvennootschap handelen vaak

onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en

voor hoeveel.

Â

Door een wetswijziging maakt minister Dekker de

personenvennootschap aantrekkelijker. Dekker: ’De

personenvennootschap speelt een belangrijke rol in het

rechtsverkeer, voor het bedrijfsleven en voor de

Nederlandse economie. Door te vernieuwen wil ik het

ondernemerschap stimuleren. Hierdoor wordt het makkelijker

om zaken toe doen en wordt onze concurrentiepositie sterker.’

Â

De winst is dat ondernemers en beroepsbeoefenaren met de

personenvennootschap nieuwe stijl flexibeler kunnen

opereren in het handelsverkeer zonder dat zij extra

juridisch advies hoeven in te winnen. Ook wordt

duidelijker wat de rechten en plichten van vennoten zijn

en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder

wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te

verpanden. Geldverstrekkers lopen dan minder risico en

zullen sneller geneigd zijn financiering te verstrekken.

Â

Onder de personenvennootschap vallen in plaats van drie

nog maar twee rechtsvormen: namelijk de vennootschap en de

commanditaire vennootschap. De maatschap en de

vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de

verschillen verdwijnen. Bijvoorbeeld als het gaat om de

aansprakelijkheid. Waarom zouden maten van een

advocatenmaatschap bij een huurschuld slechts voor gelijke

delen aansprakelijk zijn en de vennoten van een

schildersbedrijf voor het volledige bedrag? Het past beter

bij de tijd als dat gelijk wordt getrokken. Straks zijn de

vennoten voor het volledige bedrag aansprakelijk.

Â

Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap,

bijvoorbeeld de restauratie van een schilderij of een

juridisch advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt

tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is

toevertrouwd. Dit komt tegemoet aan de behoeften in de

praktijk. Het wetsvoorstel van minister Dekker volgt op

een eerder ontwerp dat door een werkgroep onder

voorzitterschap van prof. M. van Olffen is uitgebracht.

Â

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wiebe

Alkema, woordvoerder ministerie van Justitie en Veiligheid

Het wetsvoorstel staat opwww.rijksoverheid.nl

Â

Bijlagen

VvWpersonenvennootschappenconsultatie.pdf (60,48 KB)

MvTpersonenvennootschappenconsultatie.pdf (380,06 KB)

Â

Colofon

AfzendersMinisterie van Justitie en Veiligheid (kerndepartement)

Thema’sOpenbare orde en veiligheid

Overig

Â

Wilt u geen persberichten meer ontvangen?Meld u dan nu af

Â

      Â

    Â

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is

bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

was sent to you by mistake, you are requested to inform

the sender and delete the message. The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages.