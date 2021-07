(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Nicaragua, Campomenosi (Lega), lotta al regime che reprime diritti e ospita terroristi italiani

Strasburgo, 6 lug – “L’impegno da parte dell’Ue sul Nicaragua deve andare avanti, importante coinvolgere gli Stati membri e prevedere sanzioni economiche contro il regime. La situazione è molto grave in Nicaragua, negli ultimi due anni è persino peggiorata sul piano della corruzione, della repressione delle opposizioni, della violazione dei diritti umani: l’operato del governo sandinista non è accettabile, il regime va contrastato con ogni mezzo. E da italiano sono fiero nel vedere il sostegno da parte degli altri gruppi politici di una proposta che fece la Lega per prima nel 2019, ovvero il riferimento alla vicenda ignobile che vede la protezione da parte del governo di Managua di Alessio Casimirri, cittadino italiano che faceva parte del commando delle Brigate Rosse che rapì e uccise Aldo Moro. Un terrorista condannato a sei ergastoli, a piede libero in Nicaragua: questa è una vergogna che la Lega denuncia da tempo, che richiede un impegno ancora più forte da parte di Ue e Governi europei per imporre sanzioni nei confronti di un regime, quello di Ortega, che nega i diritti e incarcera oppositori del Governo e giornalisti”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel suo intervento durante la sessione plenaria.

