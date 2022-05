(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtz.A.9XOrcvaN5pkms7vVKsTT-s3nq0UFk0WU5nBSTLauuhinHPav74hBCEAeRq-5FyzvvW8WwaAvfxrqZwCra7ChJQ)

Le notizie del giorno

31/05/2022

Francesco: la preghiera può cambiare le sorti del mondo

[Francesco: la preghiera può cambiare le sorti del mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtq.A.oeNeBbGEn4ZPaZRQxSl1Z–XMLFY4H14JrN7L-4Eyxc9Cr5aeazogd00TDvl4hr103zuIgZfDTf2Kepxp6MhxQ)

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore il Papa presiede il Rosario per la Pace, a conclusione del mese mariano, in collegamento via streaming con i santuari di diversi Paesi e davanti a una folta rappresentanza di fedeli ucraini. L’invocazione alla Vergine: riconcilia i cuori pieni di violenza e di …

Oksana, giovane mamma ucraina, prega il Rosario con il Papa

[Oksana, giovane mamma ucraina, prega il Rosario con il Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtx.A.9kvn31tgafTLRtztTyReXfMAhREYtPXY82iTFG3FstllGP4JsnB7YgIBFGduyvsxKatsTmwcupicAfVYHB1k5g)

Tra coloro che hanno recitato il Rosario a Santa Maria Maggiore con Francesco anche una volontaria della comunità di Santa Sofia, la chiesa degli ucraini a …

Re: Sodano, doti di intelletto e cuore unite a un alto senso del dovere

[Re: Sodano, doti di intelletto e cuore unite a un alto senso del dovere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtn.A.B5n8VTSJtoddMKxmv4Y7iOxm_JP0V4pFuFZTVHc_oyMH1n57b5xi-MeD6bDV39k-AM02nkKLApghf8qp-vccUA)

Il cardinale decano del Collegio cardinalizio, a lungo collaboratore in Segreteria di Stato del porporato scomparso il 28 maggio, ha presieduto il funerale …

Francesco: preservare la vita dai danni causati dal fumo

[Francesco: preservare la vita dai danni causati dal fumo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtr.A.__CoXta2mzh_aIm6ECO33KAvwHeMk9dp0q6qAnN_P0HEer8ovwxJIB4L83sMFC38sTNjE9a-lN3BoY5UfrjGew)

Nella Giornata mondiale senza tabacco, il Papa ribadisce in messaggio che la salute è un dono di Dio di cui “prenderci cura responsabilmente”

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

'L'amore familiare: vocazione e via di santità'. Il X Incontro Mondiale delle Famiglie

[“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Il X Incontro Mondiale delle Famiglie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtl.A.pUIcgqe3CYOqLQi-7xeegeikw5GaZ5xO-pTzAtGqIaYplVkM9awxC4yX6aRFAmmo_6uJUhncvLkdowCXFcRxkg)

Presentato il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 giugno. Dopo il festival di apertura in Aula Paolo VI e i tre giorni …

Santa Sede e Kazakistan festeggiano 30 anni di relazioni diplomatiche

[Santa Sede e Kazakistan festeggiano 30 anni di relazioni diplomatiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEts.A.E1AV2ywSWYjGDw9Ztl6g6NpbzZlJLdeoHXM8rLIU5eqlcgWKwuCrUJjsjm1FcLX2MQft1NOx0iW9gS6YMq_Lpw)

Nel 30° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica del Kazakistan, che ricorre il 17 ottobre di quest’anno, …

Processo vaticano, Tirabassi: io solo uno strumento nell'affare di Londra

[Processo vaticano, Tirabassi: io solo uno strumento nell’affare di Londra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt4.A.s2RVgJXRdzPj2iMTFPCFjCGpkKtgvFXIpx_R6tfvHnQyvf_GEzNd7p7HO3XJy6JRtdlwMTqWuVL08sRm0RZK_w)

Nuovo interrogatorio, nella diciannovesima udienza del procedimento per i fondi della Santa Sede, all’ex funzionario dell’Ufficio amministrativo della …

L'Italia nomina l'Inviato per la libertà religiosa. Diritto negato in oltre 60 Paesi

[L’Italia nomina l’Inviato per la libertà religiosa. Diritto negato in oltre 60 Paesi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtt.A.5r6O4Gs7qh7ReJ6tdOYBCEtjxE4onHOf0fXMWGG6gMp7EV-w5qaosbfaB1kxD37K4YctTnhMNEf1C4LFecLWNQ)

Il consigliere diplomatico Andrea Benzo sarà impegnato nei consessi internazionali a difendere i diritti delle minoranze religiose. Monteduro di Acs Italia: ora …

La pistola caricata 'a salvezza'. Dalla Polizia al convento delle Apostoline

[La pistola caricata “a salvezza”. Dalla Polizia al convento delle Apostoline](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEto.A.kbENjsTP2Hgubh2nlVSxNltsxDOL2n1F3m_RumMfGdMvrtyPcwl-wNwqhj4OtLZm_jbtMJdVkDEU1ygGNxjR7g)

Questa è la storia di suor Tosca Ferrante che fin da piccola aveva sognato di fare l’infermiera o la maestra, da grande di fare la poliziotta e ora riconosce …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt5.A.jtzcP-ioOyOmXwQjvojsLnmNqLVcjzQ5d5AykJ-TxxM2vxmpNRb7IjTn9uztSPU_0AxdFAZ5l83nSUoP4Z-TKA)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt5.A.jtzcP-ioOyOmXwQjvojsLnmNqLVcjzQ5d5AykJ-TxxM2vxmpNRb7IjTn9uztSPU_0AxdFAZ5l83nSUoP4Z-TKA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt0.A.neb9prk3cVf2dWtKs9IOZC-wpmiswZ2u-GoxQSwefG3h-L3l9mMsNDFVzzhhhttuwZS0-W9ayRUZx-gkyxF1Cw)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt0.A.neb9prk3cVf2dWtKs9IOZC-wpmiswZ2u-GoxQSwefG3h-L3l9mMsNDFVzzhhhttuwZS0-W9ayRUZx-gkyxF1Cw)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt2.A.Uk8XDwedTdmIV7XvLgJdNECNUKbOILczZVh1w_3navT4oVUzkJTBt0RkeYwjq6_iC3gIr0UkjOlpUY6Jui0EEw)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt6.A.A8VTgYYBpd0gkp9DcQfIuBLjaDDYcbiSgzN12yb53sNSj7Kk_BGYWBs4uzQJ1xOeTsjyjothkciQSBAdyyhyAQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt6.A.A8VTgYYBpd0gkp9DcQfIuBLjaDDYcbiSgzN12yb53sNSj7Kk_BGYWBs4uzQJ1xOeTsjyjothkciQSBAdyyhyAQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina: nuove sanzioni europee a Mosca. Ucciso un giornalista francese

[Ucraina: nuove sanzioni europee a Mosca. Ucciso un giornalista francese](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEt8.A.WJaZZHIdCoLnessbpXN0857bncCvpbXGgO1GRRDlJva298pYMIi7VT_os41wYJazKM9YFw0cv9bgUHPmk4UFrQ)

Mentre le truppe russe continuano a minacciare il territorio ucraino, i 27 Stati membri dell’Unione Europea raggiungono l’accordo sullo stop al petrolio russo …

Unicef: l'istruzione è la migliore arma di difesa

[Unicef: l’istruzione è la migliore arma di difesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtm.A.Tru8RmVcGKhIPf21fwd1G-taG8aefC4_z-qoaHwuGdFa3vYuCuUKQvKhzrcjTbYEKmk3zmAXeH077AUJIk_RyQ)

Con un convegno a Roma, si è concluso, dopo più di un anno, il progetto di contrasto alla povertà educativa ‘Lost in Education’, Paolo Rozera, direttore …

Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo, salvataggi nel Mediterraneo

[Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo, salvataggi nel Mediterraneo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWq.Rct.BEtw.A.TnqybSMHCDDmuntyDMEP-ClBvj0lfzumAStit_rXFonfQZrnONkZo7MUV4QedYQYsdT3P5oTaZ1oXWF5uAcEHg)

Sono ripresi con intensità gli approdi in Sicilia e i soccorsi nel Mediterraneo. Dopo l’arrivo delle 294 persone che erano a bordo della Ocean Viking, ieri sera …

